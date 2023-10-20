Полет «Теслы» на тротуар на Васильевском острове попал на видео

«Фонтанка.ру»
Камера видеонаблюдения записала, как автомобиль Tesla вылетел на тротуар в Василеостровском районе Петербурга вечером 19 октября. Жертвами ДТП стали забор и самокат.
Авария произошла в 23:35 на пересечении Среднего проспекта В.О. и 8-й линии В.О. На записи видно, как «Тесла» вылетела на перекресток с 8-й линии В.О. и, не вписавшись в поворот, заехала на тротуар Среднего проспекта, снеся при этом припаркованный там электросамокат и секцию ограждения.
Пешеходов, судя по видео, на пути машины не оказалось. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП обошлось без пострадавших. Водитель с места происшествия скрылся, его ищет полиция.