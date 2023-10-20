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    Полет «Теслы» на тротуар на Васильевском острове попал на видео

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    16 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Камера видеонаблюдения записала, как автомобиль Tesla вылетел на тротуар в Василеостровском районе Петербурга вечером 19 октября. Жертвами ДТП стали забор и самокат.

    Авария произошла в 23:35 на пересечении Среднего проспекта В.О. и 8-й линии В.О. На записи видно, как «Тесла» вылетела на перекресток с 8-й линии В.О. и, не вписавшись в поворот, заехала на тротуар Среднего проспекта, снеся при этом припаркованный там электросамокат и секцию ограждения.

    Пешеходов, судя по видео, на пути машины не оказалось. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП обошлось без пострадавших. Водитель с места происшествия скрылся, его ищет полиция.

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    Комментарии 16

    Zet20 Окт 2023 в 14:13
    жаль не в угол дома...
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 13:56
    Похоже Илон Маск ненавидит электросамокаты, как никак конкуренты.
    А Tesla точно целилась.
    +0−0
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