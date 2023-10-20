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    На Васильевском «Тесла» чуть не задавила пешеходов. Водитель подумал и уехал

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    5 комментариев

    Водитель белой «Теслы» оказался в пешеходной зоне вечером 19 октября на Васильевском острове. Очевидцы сняли, как он покинул место ДТП.

    Видео с места аварии «Фонтанке» прислал читатель. По его словам, «Теслу» он заметил на пересечении Среднего проспекта и 8-й линии В. О. На кадрах видно, что повреждены ограждения, а сама машина оказалась в пешеходной зоне. По словам очевидца, прохожие не пострадали чудом.

    читатель «Фонтанки»

    Также на видео попал момент, когда водитель «Теслы» решил на перекрестке не задерживаться. Он вырулил и уехал.

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    ТеслаДТП
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    Комментарии 5

    Гость20 Окт 2023 в 00:42
    Маск прикатил хотел станцию метро Автово посмотреть,навигатор привел к Василеостровской.
    +2−0
    Гость20 Окт 2023 в 00:35
    Едpoc шалит?
    +3−0
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