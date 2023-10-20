На Васильевском «Тесла» чуть не задавила пешеходов. Водитель подумал и уехал

Водитель белой «Теслы» оказался в пешеходной зоне вечером 19 октября на Васильевском острове. Очевидцы сняли, как он покинул место ДТП.
Видео с места аварии «Фонтанке» прислал читатель. По его словам, «Теслу» он заметил на пересечении Среднего проспекта и 8-й линии В. О. На кадрах видно, что повреждены ограждения, а сама машина оказалась в пешеходной зоне. По словам очевидца, прохожие не пострадали чудом.
читатель «Фонтанки»
Также на видео попал момент, когда водитель «Теслы» решил на перекрестке не задерживаться. Он вырулил и уехал.