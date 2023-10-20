Тело погибшей в горах Непала российской альпинистки уже не смогут достать из-за льда

Тело российской альпинистки Надежды Оленевой, сорвавшейся в горах Непала, уже вряд ли удастся найти, заявил 20 октября главный тренер сборной России Павел Шабалин. По его словам, сошедшая на месте происшествия лавина преобразила склон в непроходимую массу льда. Вертолет со спасателями, отправленный на поиски во вторник, 17 октября, не смог ее обнаружить.
«Лавина сорвала все, что было на склоне, и затем снег превратился в лед. Теперь тело Надежды находится внутри этой массы льда. Вертолет не в состоянии приземлиться на склоне, и в данный момент люди не могут туда подойти из-за опасных трещин длиной около ста метров, вокруг места происшествия», — цитирует Шабалина РИА Новости.
Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. 14 октября, находясь на высоте 6 700 метров, они начали подготавливать площадку для палатки. В это время и случилась трагедия: Оленева сорвалась и упала в трещину.