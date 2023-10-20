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    Тело погибшей в горах Непала российской альпинистки уже не смогут достать из-за льда

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    8 комментариев

    Тело российской альпинистки Надежды Оленевой, сорвавшейся в горах Непала, уже вряд ли удастся найти, заявил 20 октября главный тренер сборной России Павел Шабалин. По его словам, сошедшая на месте происшествия лавина преобразила склон в непроходимую массу льда. Вертолет со спасателями, отправленный на поиски во вторник, 17 октября, не смог ее обнаружить.

    «Лавина сорвала все, что было на склоне, и затем снег превратился в лед. Теперь тело Надежды находится внутри этой массы льда. Вертолет не в состоянии приземлиться на склоне, и в данный момент люди не могут туда подойти из-за опасных трещин длиной около ста метров, вокруг места происшествия», — цитирует Шабалина РИА Новости.

    Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. 14 октября, находясь на высоте 6 700 метров, они начали подготавливать площадку для палатки. В это время и случилась трагедия: Оленева сорвалась и упала в трещину.

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    СпортАльпинисты
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    Комментарии 8

    VVvolkov20 Окт 2023 в 12:44
    да и хрен с ней, только жизнями других сейчас рисковать чтобы её достать, сама уж как-нибудь выберется
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 12:37
    Наверное праведный человек был, коль Господь порешил ее сохранить в таком виде на века! В отличие, от нас грешников, которые сначала сгниют, потом их сожрут черви... (ну и далее - вырастет трава, придут бизоны...).
    +2−1
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