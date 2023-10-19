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    Война мнений на улицах: Европу и США захлестнули протесты из-за палестино-израильского конфликта

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    9 комментариев

    Тысячи протестующих в странах Европы и в США вышли на улицы своих городов с призывом остановить палестино-израильский конфликт. Несмотря на то, что 7 октября группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля и взяла в заложники мирных жителей, именно последующие ответы израильской армии по сектору Газа стали поводом для многочисленных протестов в поддержку палестинцев.

    Причина

    Новая волна протестов связана со взрывом в районе больницы в секторе Газа. ХАМАС сразу же обвинили Израиль в ракетном ударе. ЦАХАЛ после проверки информации заявил, что не наносил ударов по больнице. Израильские военные утверждают, что трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты террористами из «Исламского джихада»* (организация запрещена в РФ). По палестинским данным, в результате удара погиб 471 человек, 242 получили ранения.

    Берлин — протесты под запретом, насилие против полиции

    Про-палестинские демонстрации запрещены в ФРГ, но несмотря на это, в среду вечером в районе Берлин-Нойкельн снова вышли толпы людей, что привело к многочисленным столкновениям с полицией. Несколько сотрудников экстренных служб получили ранения из-за прилетающих в них камней, горящих жидкостей и попыток сопротивления. В соцсетях берлинской полиции сообщается, что ранены также прохожие и люди, оказавшие сопротивление. Как пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на полицию, были арестованы 174 человека и ранены 65 офицеров. Ситуация стабилизировалась ближе к половине первого ночи, уточняет немецкий портал NTV.

    Автор: youtube.com/n-tv

    Барселона

    В Барселоне на демонстрацию вышли около трех тысяч человек. Как пишет газета El Nacional, люди собрались на одной из центральных улиц города, Пасео де Грасия. Среди прочего они обвинили Евросоюз в «соучастии в израильском геноциде» в секторе Газа и потребовали прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров.

    Вашингтон — штурм Конгресса

    В одно из зданий Конгресса США прорвались демонстранты, которые требуют прекращения огня в секторе Газа и прекращение военной помощи Израилю.

    Автор: youtube.com/POLITICO

    Демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек. Об этом сообщила в соцсети общественная организация Jewish Voice for Peace.

    «Сегодня 500 евреев были арестованы, а 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать [призыв] и потребовать прекратить огонь и остановить геноцид палестинцев», — рассказали в организации

    Автор: youtube.com/msnbc

    Бейрут

    Массовые протесты ливанцев против США из-за поддержки Израиля привели к тому, что Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства в Бейруте покинуть страну.

    Автор: youtube.com/LaVanguardia

    Афины

    С лозунгом «Свободу Палестине» тысячи демонстрантов вышли с протестом на площадь Синтагма в Афинах, а затем двинулись к посольству Израиля, сообщает греческий портал NewsBomb.

    Автор: youtube.com/PamehellasGr

    Во главе марша — огромный палестинский флаг.

    «Это преступление подписано НАТО, ЕС и израильтянами» и «Солидарность в народной борьбе, долой новый класс империалистов» — вот некоторые из лозунгов, которые звучали во время протестов.

    Стамбул

    В Турции демонстранты также осудили политику еврейского государства, поскольку обстрелы сектора Газа продолжаются в ответ на нападение ХАМАСа на территорию Израиля 7 октября, сообщает NewsBomb.

    Автор: youtube.com/HT-Videos

    Толпы собрались возле консульства США, президент которого Джо Байден отправился в среду в Тель-Авив, чтобы выразить поддержку Израилю, который подвергся нападению.

    Многие протестующие размахивали палестинскими флагами, другие держали в руках плакаты, обвиняющие Израиль в гибели сотен детей в секторе Газа.

    «Закройте сионистское консульство», — требовали демонстранты перед двумя дипломатическими миссиями. А турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране трехдневный траур в память о погибших в Палестине. «Согласно этому решению, на всей территории Турции и в наших зарубежных представительствах приспустить на половину государственный флаг до захода солнца в субботу, 21 октября», — говорится в указе.

    *Организация признана террористической, деятельность на территории РФ запрещена

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    ПротестыПалестино-израильский конфликт
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    Комментарии 9

    Карабас Барабас19 Окт 2023 в 13:30
    Надо всех этих "протестующих" отправить к их кумирам в Газу, как мясо для хамаса.
    +1−1
    Гость19 Окт 2023 в 13:27
    Поддержка левыми террористов, это святое. Как же без этого.
    +1−0
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