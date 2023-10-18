В Конгресс США прорвались демонстранты. Мира для Газы просят евреи

В одно из зданий Конгресса США прорвались демонстранты, которые требуют прекращения огня в секторе Газа. И среди прочего остановить военную помощь США Израилю. Акцию протеста в прямом эфире транслировал телеканал ABC News. Активисты скандировали и пели. Среди лозунгов был «Позвольте Газе жить». На футболках написано «Не от нашего имени», с другой стороны "Перемирие сейчас". Необычное в том, что мира для сектора Газа просят евреи.

Как сообщают СМИ, в том числе РИА Новости, инициатором акции стала организация Jewish voice for peace («Еврейский голос за мир»). К ней присоединились десятки американских евреев. На видео можно заметить, что многие участники акции носят кипу — традиционный еврейский мужской головной убор.

Протестанты вошли в Ротонду Кэннона на Капитолийском холме в Вашингтоне — там расположены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США. Временами полиция выводила кого-то, в основном люди не проявляли активного сопротивления.



Тем не менее, как сообщает 18 октября РИА Новости со ссылкой на полицию Капитолия, троих протестантов арестовали за нападение на правоохранителей.

Автор: youtube.com / ABCNews

Напомним, 18 октября постоянные представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан ушли с заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, не дожидаясь его завершения. Томас-Гринфилд и Эрдан вместе вышли из зала заседаний, хотя в списке выступающих оставались представители еще нескольких стран. От комментариев прессе они отказались. Ранее США заблокировали бразильский проект резолюции в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, использовав право вето. Также США проголосовали против российских поправок к бразильскому тексту документа.



Еще чуть ранее в среду президент США Джо Байден во время визита в Тель-Авив пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю. Саму поездку в администрации Байдена назвали «визитом солидарности». В основном речь идет об обеспечении Израиля всем необходимым для системы ПВО «Железный купол».