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    В Конгресс США прорвались демонстранты. Мира для Газы просят евреи

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    42 комментария

    В одно из зданий Конгресса США прорвались демонстранты, которые требуют прекращения огня в секторе Газа. И среди прочего остановить военную помощь США Израилю.

    Акцию протеста в прямом эфире транслировал телеканал ABC News. Активисты скандировали и пели. Среди лозунгов был «Позвольте Газе жить». На футболках написано «Не от нашего имени», с другой стороны "Перемирие сейчас". Необычное в том, что мира для сектора Газа просят евреи.

    Как сообщают СМИ, в том числе РИА Новости, инициатором акции стала организация Jewish voice for peace («Еврейский голос за мир»). К ней присоединились десятки американских евреев. На видео можно заметить, что многие участники акции носят кипу — традиционный еврейский мужской головной убор.

    Протестанты вошли в Ротонду Кэннона на Капитолийском холме в Вашингтоне — там расположены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США. Временами полиция выводила кого-то, в основном люди не проявляли активного сопротивления.

    Тем не менее, как сообщает 18 октября РИА Новости со ссылкой на полицию Капитолия, троих протестантов арестовали за нападение на правоохранителей.

    Автор: youtube.com / ABCNews

    Напомним, 18 октября постоянные представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан ушли с заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, не дожидаясь его завершения. Томас-Гринфилд и Эрдан вместе вышли из зала заседаний, хотя в списке выступающих оставались представители еще нескольких стран. От комментариев прессе они отказались.

    Ранее США заблокировали бразильский проект резолюции в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, использовав право вето. Также США проголосовали против российских поправок к бразильскому тексту документа.

    Еще чуть ранее в среду президент США Джо Байден во время визита в Тель-Авив пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю. Саму поездку в администрации Байдена назвали «визитом солидарности». В основном речь идет об обеспечении Израиля всем необходимым для системы ПВО «Железный купол».

    Ливанское движение «Хезболла» на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду, 18 октября, «днем гнева» против Израиля и призвало всех мусульман выходить на протесты. Митинги в поддержку населения сектора Газа прошли во многих странах.

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    Комментарии 42

    Yuri_SPb19 Окт 2023 в 00:56
    Поддерживаю. Свободная Палестина = мир внутри Израиля.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 00:45
    Когда Хамас напал на Израиль, их все устраивало. А когда Хамас стал получать в ответ, им сразу мир понадобился.
    +0−0
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