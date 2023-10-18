Представители США и Израиля покинули заседание Совбеза ООН до его завершения

Постоянные представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан ушли с заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, не дожидаясь его завершения, передает 18 октября ТАСС.



Заседание было созвано Россией, ОАЭ и Китаем в связи с ударом по больнице в секторе Газа.



Томас-Гринфилд и Эрдан вместе вышли из зала, хотя в списке выступающих оставались представители еще нескольких государств. От комментариев прессе они отказались.



Ранее США заблокировали бразильский проект резолюции в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, использовав право вето. Также США проголосовали против российских поправок к «бразильскому» тексту документа.

