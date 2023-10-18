Представители США и Израиля покинули заседание Совбеза ООН до его завершения

Постоянные представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан ушли с заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, не дожидаясь его завершения, передает 18 октября ТАСС.
Заседание было созвано Россией, ОАЭ и Китаем в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
Томас-Гринфилд и Эрдан вместе вышли из зала, хотя в списке выступающих оставались представители еще нескольких государств. От комментариев прессе они отказались.
Ранее США заблокировали бразильский проект резолюции в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, использовав право вето. Также США проголосовали против российских поправок к «бразильскому» тексту документа.
Напомним, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «фактическими заложниками блокады сектора Газа» стали около тысячи граждан России и членов их семей.
Комментируя взрыв в больнице Аль-Ахли, он заявил, что она была одной из 20 на севере Газы, получивших уведомление об эвакуации от израильских военных. Однако выполнить предписание было невозможно.
«В результате удара по госпиталю, по последним данным, число погибших и пострадавших превысило 800 человек. Мы требуем проведения объективного расследования этого преступления и наказания виновных», — заявил Небензя, выступая в Совбезе ООН.
Он также сообщил, что Россия инициирует возобновление спецсессии ГА ООН по защите гражданского населения Палестины.
Сегодня на заседании Совбеза ООН Израиль потребовал извинений за то, что представители организации «годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе».