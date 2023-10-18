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    Трагедия в Газе спровоцировала штурмы посольств США и Израиля

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    Фото: wikipedia.org
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    Гибель как минимум 800 человек при взрыве больницы Ahli Arab Hospital (аль-Ахли — баптистская больница, в которой спасались тысячи беженцев из северной части сектора Газа) вызвала одновременные волны протеста в мусульманских странах. Под ударом оказались посольства Израиля, США, Великобритании и Франции.

    Наиболее масштабной манифестацией, несмотря на ночное время, стала акция протеста в Стамбуле. Как передает Al Jazeera, тысячи протестующих штурмовали посольство Израиля, требуя высылки из страны посла. Дошло до прорыва разъяренной толпы ко входу в здание дипмиссии. В итоге против толпы местные спецслужбы были вынуждены применять слезоточивый газ и водометы.

    @IranObserver0

    Автор: halktv.com.tr

    Не менее напряженно в ночь на 18 октября — в Бейруте. Там протестующие атаковали посольство США. Накал страстей там еще сильнее, чем в Стамбуле. Гнев толпы подогревался крайне жестким противостоянием на ливанско-израильской границе всю последнюю неделю. Al Jazeera передает, что протесты проходят по всей стране.

    Автор: aljazeera.com/

    На кадрах в Сети — флаг ХАМАСа на воротах американского посольства, разгоряченная молодежь, вой сирен и огромная процессия манифестантов, как говорят, следующая к зданию дипмиссии США. Заодно досталось и французскому посольству в Бейруте — его также закидали камнями.

    Гнев против Франции вылился в масштабные протесты и в столице Туниса. Как передает Al Arabia, манифестанты требовали немедленной депортации французского посла, называя президента Франции Эмманюэля Макрона одним из виновников трагедии в Газе. Досталось в Тунисе и американскому посольству — его также требовали закрыть, а посла выслать из страны.

    aljazeera.net

    Едва ли не самой жесткой стала акция протеста у американского посольства в Аммане, столице соседней с Израилем Иордании. На днях там должна была состояться представительная конференция по проблемам Газы с участием президента США Джо Байденом. Однако сразу после сообщений о взрыве госпиталя и сотнях жертв власти Иордании заявили, что эта встреча не состоится, и Байдену пришлось отменять поездку туда.

    Автор: The Independent

    Антиамериканские манифестации в эту ночь прошли в Египте, Мавритании, Йемене, Катаре. А в Тегеране за неимением посольства США проклятия и угрозы пришлось на себя принять французскому посольству.

    Кроме мусульманского мира ночные акции протеста прошли в Копенгагене, Берлине, Мадриде, шведском Мальме, в Сараево и даже в Оттаве.

    Лидеры всех крупнейших стран выступили с осуждением виновников трагедии в Газе, а Джо Байден и президент Турции Реджеп Эрдоган даже пообещали провести собственные расследования взрывов в госпитале. Власти Израиля заявили, что не имеют отношения к этой трагедии, а взрыв устроили боевики ХАМАС, и также осудили виновников взрыва.

    Уже сегодня, 18 октября, в 17:00 мск Совет Безопасности ООН по запросу России и ОАЭ проведет экстренное заседание в связи с ударом по госпиталю в Газе, передает ТАСС.

    Фото: wikipedia.org

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