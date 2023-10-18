Взрыв в больнице в секторе Газа: что известно к этому часу

Более 800 человек погибли и пострадали в результате удара по больнице Ahli Arab Hospital в секторе ГАЗА, передает в ночь на 18 октября телеканал Al Arabiya. Непосредственно количество погибших телеканал оценивает более чем в 500 человек. В сети распространяются кадры, как утверждается, самого взрыва. Но по ним сложно сделать какие-то выводы о мощности удара и его источнике.



Автор: youtube.com/trtworld

Россия и ОАЭ запросили на 18 октября срочное заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе. Оно назначено на 17.00 мск.



Напомним, в первые же часы после взрыва телеканал Al Jazeera заявлял о гибели «более 500 человек при ударе Израиля» по больнице Ahli Arab Hospital. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам взрыва. Также объявили трехдневный траур по жертвам в секторе Газа власти Ирака.

Между тем, Армия Израиля официально заявила, что взрыв в больнице в Газе был вызван не авиаударом ЦАХАЛ, а неудачным пуском ракеты «Исламского джихада*».



«Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракеты в секторе Газа в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в момент удара. Разведка из нескольких источников <…> указывает на то, что «Исламский джихад*» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа», — сказано в сообщении , опубликованном в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

Уже 18 октября в ЦАХАЛ заявили, что повторная проверка якобы подтвердила причастность «Исламского джихада*».

Автор: youtube.com/AlArabiya

Автор: youtube.com/AlArabiya

Все погибшие в результате удара по больнице были гражданскими, заявил представитель Минздрава Газы в интервью каналу Al Jazeera. Он отметил, что ранее «ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами <…> эта больница не была атакована ни разу».

В ХАМАС публично возлагают вину за взрыв в госпитале на Израиль. Глава представительства движения за рубежом Халед Машаль призвал мусульман провести акции протеста у зданий посольств Израиля по всему миру.

После сообщений о взрыве массовые беспорядки начались в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.



Автор: youtube.com/SkyNewsAustralia

Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе, ранее назначенный на среду. В этой стране на улицы вышли толпы возмущенных протестантов. Судя по опубликованным в Сети видео, они пыталась поджечь дипломатическое представительство Израиля в столице страны Аммане.



Автор: youtube.com/EarthTalkNetwork

В Стамбуле перед дипмиссией Тель-Авива собрался многотысячный митинг. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после взрыва в Газе призвал международное сообщество остановить «невиданную жестокость» в палестинском анклаве.



Автор: youtube.com/MiddleEastEye

Совет национальной безопасности Израиля во вторник призвал граждан страны срочно покинуть территорию Турции из-за угрозы терактов против израильтян. Уровень опасности для израильтян в Турции повышен до самого высокого — четвертого.

