«Поспешили признать ложь террористов». Израиль требует от ООН извинений

Израиль требует от ООН извинений за то, что представители организации «годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе». Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, пишет 18 октября ТАСС.

«Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете [Безопасности ООН] поспешили признать ложь подобных ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в РФ) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии», — сказал Эрдан на заседании Совбеза ООН.