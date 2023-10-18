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    «Поспешили признать ложь террористов». Израиль требует от ООН извинений

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    64 комментария

    Израиль требует от ООН извинений за то, что представители организации «годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе». Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, пишет 18 октября ТАСС.

    «Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете [Безопасности ООН] поспешили признать ложь подобных ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в РФ) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии», — сказал Эрдан на заседании Совбеза ООН.

    Заседание было созвано после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.

    «Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС», — заявил представитель Израиля.

    Кроме того, Эрдан раскритиковал Совбез ООН за то, что организация не осудила атаку ХАМАС на Израиль.

    * Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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    Израиль
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    Комментарии 64

    Гость18 Окт 2023 в 23:09
    евреи удивляют: нужны не сами извинения, а монетизировать их! Скажем, миллиард триллионов баксов + чернозёмы украины.
    +1−2
    iayaaz18 Окт 2023 в 23:03
    евреям пора извиниться за то, что они вытоптали всю пустыню и теперь там ничего не растет...
    +0−4
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