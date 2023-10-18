«Поспешили признать ложь террористов». Израиль требует от ООН извинений

Израиль требует от ООН извинений за то, что представители организации «годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе». Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, пишет 18 октября ТАСС.
«Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете [Безопасности ООН] поспешили признать ложь подобных ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в РФ) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии», — сказал Эрдан на заседании Совбеза ООН.
Заседание было созвано после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.
«Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС», — заявил представитель Израиля.
Кроме того, Эрдан раскритиковал Совбез ООН за то, что организация не осудила атаку ХАМАС на Израиль.