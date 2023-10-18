Байден пообещал финансовую помощь Израилю, сектору Газа и Западному берегу Иордана

Президент США Джо Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю, о чем он объявил в ходе выступления в Тель-Авиве, куда отправился с «визитом солидарности». Речь идет об обеспечении Израиля необходимым для системы ПВО «Железный купол», пишет ТАСС.

Параллельно с этим Байден объявил о том, что Вашингтон выделит 100 миллионов долларов гуманитарной помощи для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. По мнению президента США, эти средства помогут более чем 1 миллиону палестинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома.