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    Байден пообещал финансовую помощь Израилю, сектору Газа и Западному берегу Иордана

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    8 комментариев

    Президент США Джо Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю, о чем он объявил в ходе выступления в Тель-Авиве, куда отправился с «визитом солидарности». Речь идет об обеспечении Израиля необходимым для системы ПВО «Железный купол», пишет ТАСС.

    Параллельно с этим Байден объявил о том, что Вашингтон выделит 100 миллионов долларов гуманитарной помощи для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. По мнению президента США, эти средства помогут более чем 1 миллиону палестинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома.

    Американский президент провел параллели между действиями боевиков ХАМАС и зверствами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* и подчеркнул, что «США не будут стоять в стороне и ничего не делать» в случае угроз Израилю.

    *Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

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    ИзраильСектор ГазаЗападный берег реки Иордан
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    Комментарии 8

    Гость18 Окт 2023 в 19:28
    Без денег и оружия США евреям конец☹️
    +1−1
    Dazdraperma18 Окт 2023 в 19:13
    США поддержит обе противоборствующие стороны. Впрочем, палестинцы его послали. Зря прилетал. Миротворца из дедушки не вышло
    +1−0
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