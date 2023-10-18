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    Байден приехал в Израиль

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    17 комментариев

    Президент США Джо Байден прибыл в Тель-Авив. Его самолет приземлился в Израиле утром 18 октября, сообщает CNN.

    Журналисты отмечают, что глава Белого дома совершает «чрезвычайно важную поездку в Израиль» на фоне произошедшего накануне взрыва в больнице в секторе Газа.

    «Своим визитом Байден стремится продемонстрировать решительную поддержку Израиля, который работает над уничтожением ХАМАС, и одновременно пытается найти пути облегчения страданий людей в секторе Газа», — пишет CNN.

    Как пишет РИА Новости, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден после визита в Израиль должен был встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Палестины Махмудом Аббасом. Однако этот саммит был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.

    Во вторник в Израиль прибыла делегация канцлера Германии Олафа Шольца. Однако вылететь из Тель-Авива было непросто — из-за воздушной тревоги представители ФРГ были вынуждены покинуть самолет и лечь на землю.

    Подробнее о трагедии в Газе и реакции исламского мира на взрыв в больнице читайте в нашем материале.

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    Комментарии 17

    Гость18 Окт 2023 в 11:38
    Байден как отважный ковбой с сигарой в зубах долбанет с ноги по двери и отважно так с винчестером в руках скажет-Где эта картошка ,почему хлеба нет в прачечных..хотите я съем весь суп??...дин дон...тчк
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 11:37
    Израиль мы с тобой!
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