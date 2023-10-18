Байден приехал в Израиль

Президент США Джо Байден прибыл в Тель-Авив. Его самолет приземлился в Израиле утром 18 октября, сообщает CNN.
Журналисты отмечают, что глава Белого дома совершает «чрезвычайно важную поездку в Израиль» на фоне произошедшего накануне взрыва в больнице в секторе Газа.
«Своим визитом Байден стремится продемонстрировать решительную поддержку Израиля, который работает над уничтожением ХАМАС, и одновременно пытается найти пути облегчения страданий людей в секторе Газа», — пишет CNN.
Как пишет РИА Новости, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден после визита в Израиль должен был встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Палестины Махмудом Аббасом. Однако этот саммит был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.
Во вторник в Израиль прибыла делегация канцлера Германии Олафа Шольца. Однако вылететь из Тель-Авива было непросто — из-за воздушной тревоги представители ФРГ были вынуждены покинуть самолет и лечь на землю.
Подробнее о трагедии в Газе и реакции исламского мира на взрыв в больнице читайте в нашем материале.