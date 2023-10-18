Минздрав Палестины: 471 человек погиб при атаке на больницу в Газе

Минздрав Палестины заявил о гибели 471 человека при ударе по больнице Аль-Ахли в Газе. Предварительные данные сообщили власти в соцсетях 18 октября.



Помимо этого, по данным ведомства, еще более 314 человек получили ранения различной степени тяжести, 28 из них — в критическом состоянии. «Мы ожидаем, что под завалами есть выжившие, но процесс поиска затрудняется», — добавили в Минздраве Палестины.

Всего на 18 октября в ходе военных действий погибли 3 478 палестинцев, пострадали более 12 тысяч человек. С израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.