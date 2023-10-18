Минздрав Палестины: 471 человек погиб при атаке на больницу в Газе

Минздрав Палестины заявил о гибели 471 человека при ударе по больнице Аль-Ахли в Газе. Предварительные данные сообщили власти в соцсетях 18 октября.
Помимо этого, по данным ведомства, еще более 314 человек получили ранения различной степени тяжести, 28 из них — в критическом состоянии. «Мы ожидаем, что под завалами есть выжившие, но процесс поиска затрудняется», — добавили в Минздраве Палестины.
Всего на 18 октября в ходе военных действий погибли 3 478 палестинцев, пострадали более 12 тысяч человек. С израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.
Атака на больницу в Газе произошла вечером 17 октября. Палестина обвинила в ударах Израиль. В свою очередь, армия Израиля заявила, что непричастна к атаке и возложила ответственность на «Исламский джихад*» (запрещен в РФ).
После атаки во многих странах Ближнего Востока вспыхнули митинги возле посольств Израиля, США и европейских государств. О реакции мировых лидеров и организаций на трагедию в Газе читайте в материале «Фонтанки».
Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на больницу ужасным событием, которое должно стать сигналом для начала переговоров.
*Террористическая организация, запрещена в РФ