«Беспрецедентная жестокость». Как мировые лидеры отреагировали на удар по больнице в секторе Газа

Более 800 человек погибли и пострадали из-за удара по больнице Ahli Arab Hospital в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Трагедия произошла вечером 17 октября.

Палестина обвинила в атаке Израиль. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности израильских военных. Армия Израиля убеждена, что в случившемся виновен «Исламский джихад*» (запрещено в РФ). Кроме того, военные опубликовали видео, на котором показаны последствия взрыва в госпитале и воронки, которые остаются после ударов авиационными бомбами, — сходства, по их мнению, нет.



«Фонтанка» собрала мнения и реакции мировых лидеров, политиков и организаций об ударе по больнице в секторе Газа.

Страны Ближнего Востока Лидеры арабских стран обвиняют в ударе Израиль. Власти Ирака и Саудовской Аравии назвали атаку «военным преступлением». Президент Египта заявил, что Израиль нарушил международные законы, и потребовал немедленного прекращения огня.



Власти Иордании отменили запланированный на сегодня саммит по израильско-палестинскому конфликту с лидерами США, Египта и Палестины. Это произошло после того, как глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отказался от встречи, так как «любой саммит без остановки войны бесполезен», пишет AP.



Турецкий лидер Реджеп Эрдоган также обвинил в ударе Израиль и призвал международное сообщество принять меры.

«Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные гражданские лица, является последним примером израильских нападений, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в Газе», — написал он в соцсетях.

Сирия возложила ответственность за удар по больнице на Запад как на «соучастника преступлений Израиля в отношении палестинцев». Об этом же заявил и президент Ирана.



Ливанское движение «Хезболла» в знак протеста объявило 18 октября «днем беспрецедентного гнева». Они призвали своих сторонников по всему миру проводить антиизраильские акции протеста.

К слову, протесты начались еще ночью. Тысячи демонстрантов по всему миру штурмовали посольства Израиля, США и европейских стран.

Россия От лица российского МИДа высказалась Мария Захарова. Она назвала удары по больнице «актом расчеловечивания» и добавила, что Израиль должен показать спутниковые снимки, чтобы доказать свою непричастность.



«С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько», — заявила Захарова в своем телеграм-канале.



Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал удар военным преступлением и возложил ответственность за него на США:

«Финальную ответственность за него (удар по больнице. — Прим. ред.) несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. <…> Соединённые Штаты Америки».



Запад В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что направляется в Израиль для встречи с премьер-министром Нетаньяху и намерен «как друг» поставить перед ним «жесткие вопросы» в связи с конфликтом. Он прибыл в Тель-Авив утром в среду и уже встретился с премьером Нетаньяху.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар по больнице. В соцсетях он подчеркнул, что больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что атаке по больнице нет оправданий и должны быть установлены все обстоятельства трагедии. Об этом же заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.



«Новости, приходящие из баптистской больницы в Газе, добавляют ужаса трагедии, разворачивающейся на наших глазах уже несколько дней. И вновь ни в чем не повинные гражданские лица платят самую высокую цену. Ответственность за это преступление должна быть четко установлена, а виновные привлечены к ответственности», — написал он в соцсетях.

