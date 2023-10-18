В российском МИД ждут доказательств непричастности Израиля к удару по больнице в Газе. Аргумент — воронки

МИД РФ отреагировал на сообщение об уничтожении госпиталя в секторе Газа, в результате которого погибло больше 800 человек. Израиль показал, что бывает после их обстрелов.
От лица МИД 18 октября высказалась Мария Захарова. Она сообщила, что Россия считает взрыв в больнице преступлением и актом расчеловечивания. Захарова добавила, что Израиль должен показать спутниковые снимки, чтобы доказать свою непричастность к взрыву.
ЦАХАЛ
Тем временем армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором показаны последствия взрыва в госпитале и воронки, которые остаются после ударов авиационными бомбами, — сходства нет. Израильские военные вновь заявили, что речь идет, по их версии, о ракетном пуске «Исламского джихада*».
ХАМАС считает виновным Израиль.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.