В российском МИД ждут доказательств непричастности Израиля к удару по больнице в Газе. Аргумент — воронки

МИД РФ отреагировал на сообщение об уничтожении госпиталя в секторе Газа, в результате которого погибло больше 800 человек. Израиль показал, что бывает после их обстрелов.

От лица МИД 18 октября высказалась Мария Захарова. Она сообщила, что Россия считает взрыв в больнице преступлением и актом расчеловечивания. Захарова добавила, что Израиль должен показать спутниковые снимки, чтобы доказать свою непричастность к взрыву.

