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    В российском МИД ждут доказательств непричастности Израиля к удару по больнице в Газе. Аргумент — воронки

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    МИД РФ отреагировал на сообщение об уничтожении госпиталя в секторе Газа, в результате которого погибло больше 800 человек. Израиль показал, что бывает после их обстрелов.

    От лица МИД 18 октября высказалась Мария Захарова. Она сообщила, что Россия считает взрыв в больнице преступлением и актом расчеловечивания. Захарова добавила, что Израиль должен показать спутниковые снимки, чтобы доказать свою непричастность к взрыву.

    ЦАХАЛ

    Тем временем армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором показаны последствия взрыва в госпитале и воронки, которые остаются после ударов авиационными бомбами, — сходства нет. Израильские военные вновь заявили, что речь идет, по их версии, о ракетном пуске «Исламского джихада*».

    ХАМАС считает виновным Израиль.

    * Террористическая организация, запрещена в РФ.

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    Комментарии 89

    Гость18 Окт 2023 в 11:35
    А полстакана пусть спляшет сначала
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    Гость18 Окт 2023 в 11:32
    В Иерусалиме-Палестине сначала жили "не иудеи", но потом иудеи выгнали "не иудеев". Затем римляне разрушили Иерусалим, включая и иудейский храм, разогнали евреев и до византийского императора Константина города Иерусалим как такового не было е от слова совсем. Чтобы паломники знали куда идут , Константин вернул название города. Затем туда пришли мусульмане подвинули иудеев и христиан. Потом вломились крестоносцы, которые мусульман просто вырезали. Во время изгнания христиан Саладин тоже хотел вырезать христиан, но ,благодаря мужественному сопротивлению, позволил им уйти. Иерусалим с окрестностями это узел трех религий и, стало быть, земля и вотчина Бога и потому не принадлежит никому кроме Бога. Потому надо спасать и защищать не эту землю, а людей на этой земле. - Иудеев, мусульман, христиан. Но земные властители не хотят никого принимать и потому вскоре Бог обрушит ни них свой гнев.
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