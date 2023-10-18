    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    1 м/с, сев

    755мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.35eur102.75

    Путин прокомментировал атаку на больницу в Газе

    2076
    19 комментариев

    Владимир Путин прокомментировал атаку на больницу в Газе. По словам президента РФ, это ужасное событие, которое должно стать сигналом для начала переговоров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине 18 октября.

    «Трагедия, которая там произошла, — это ужасное событие. Сотни убитых, сотни раненых в одном месте — это, конечно, катастрофа, тем более в месте гуманитарного характера. Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что этот конфликт нужно быстрее заканчивать. Во всяком случае, дело нужно сводить к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — заявил президент.

    Путин также рассказал детали телефонных разговоров с главами государств Ближнего Востока, которые состоялись в понедельник, 16 октября. Он отметил, что никто из них не хочет развития конфликта.

    «У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения и развития конфликта, усугубления ситуации среди основных игроков. Кто-то по определению не хочет, кто-то чего-то опасается, но готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну, у меня так сложилось впечатление, практически нет, и это очень важно», — сказал президент РФ.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    Гость18 Окт 2023 в 13:42
    Ему разве не доложили, что ракета была хамасовская, а под госпиталем размещался склад ракет, который и сдетонировал?
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 13:38
    Про санкции к Израилю,-ни слова!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close