Владимир Путин прокомментировал атаку на больницу в Газе. По словам президента РФ, это ужасное событие, которое должно стать сигналом для начала переговоров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине 18 октября.
«Трагедия, которая там произошла, — это ужасное событие. Сотни убитых, сотни раненых в одном месте — это, конечно, катастрофа, тем более в месте гуманитарного характера. Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что этот конфликт нужно быстрее заканчивать. Во всяком случае, дело нужно сводить к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — заявил президент.
Путин также рассказал детали телефонных разговоров с главами государств Ближнего Востока, которые состоялись в понедельник,
«У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения и развития конфликта, усугубления ситуации среди основных игроков. Кто-то по определению не хочет, кто-то чего-то опасается, но готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну, у меня так сложилось впечатление, практически нет, и это очень важно», — сказал президент РФ.