Владимир Путин прокомментировал атаку на больницу в Газе. По словам президента РФ, это ужасное событие, которое должно стать сигналом для начала переговоров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине 18 октября.



«Трагедия, которая там произошла, — это ужасное событие. Сотни убитых, сотни раненых в одном месте — это, конечно, катастрофа, тем более в месте гуманитарного характера. Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что этот конфликт нужно быстрее заканчивать. Во всяком случае, дело нужно сводить к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — заявил президент.