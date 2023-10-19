Глухари начали глотать камни. Без них зимой не выжить

Лесные животные сейчас готовятся к зиме. Бобры складируют ветки, белки заготавливают орешки, медведь набирает жир, чтобы залечь в берлогу. А глухарь запасается камнями, причем прямо у себя в желудке. Об этом 19 октября рассказывает биолог Павел Глазков в канале «Каждой твари по паре».



До выпадения снега глухари торопятся проглотить как можно больше мелких камушков. Орнитологи называют их гастролитами. В холодное время года гастролиты жизненно необходимы птице: они помогут размельчать и переваривать основную зимнюю пищу — хвою.



«Птицы глотают не всё подряд: в песке они выбирают максимально крепкие камушки. К наступлению холодов в желудке глухаря должно быть около 1000 отборных гастролитов, иначе ему не перезимовать. Их недостаток — одна из основных причин гибели этих птиц зимой», — рассказывает Павел Глазков.



Глухаря биолог застал на поляне, где продолжают драться лоси. Они копытами сбили верхний слой почвы и обнажили песчаный слой — на радость глухарям.



При очередной проверке видеоловушек, поставленных на лосей во Всеволожском районе Ленобласти, Павел Глазков заметил на земле перья и фекалии глухаря, установил шалаш, а через несколько часов сам спрятался в нём. Глухарь прилетел ещё затемно, сел на сосну, а с рассветом слетел на поляну и стал искать камни.

