Путин позвал Байдена на блины и чай. Но есть условие

Президент РФ Владимир Путин назвал смешными утверждения о том, что Россия «проигрывает» в конфликте на Украине. Об этом глава государства заявил в среду, 18 октября, в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, трансляцию проводила пресс-служба Кремля.



«Если война проиграна Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть [Байден] забирает назад ATACMS, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие», — сказал российский лидер.



Затем Путин назвал утверждения о российском проигрыше в конфликте смешными.



Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о поставках американских ракет ATACMS на Украину. По его словам, это ошибка США, которая продлевает агонию Украины.