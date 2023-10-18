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    Путин позвал Байдена на блины и чай. Но есть условие

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    23 комментария

    Президент РФ Владимир Путин назвал смешными утверждения о том, что Россия «проигрывает» в конфликте на Украине. Об этом глава государства заявил в среду, 18 октября, в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    «Если война проиграна Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть [Байден] забирает назад ATACMS, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие», — сказал российский лидер.

    Затем Путин назвал утверждения о российском проигрыше в конфликте смешными.

    Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о поставках американских ракет ATACMS на Украину. По его словам, это ошибка США, которая продлевает агонию Украины.

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    Комментарии 22

    NSE18 Окт 2023 в 14:02
    А где Киев за 3 дня?
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 14:01
    Первые ATACMS пошли, продолжение следует!...
    +0−0
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