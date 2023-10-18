Экс-футболист из Швейцарии на три дня задержится в петербургском изоляторе за зигование и рисование в отеле

Гражданин Швейцарии, бывший защитник футбольного клуба FC Ruswil, привлечен в Петербурге к административной ответственности за приверженность правым идеям.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 октября, дело по статье КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» рассматривал Дзержинский районный суд.
На Сильвана Стадельманна пожаловались из отеля «Пассаж». Там он 7 октября нанес на стену изображение символики, схожей до степени смешения с нацистской, а именно — аббревиатуры молнии SS. А потом якобы демонстрировал нацистское приветствие у стойки администратора.
Иностранец вину признал лишь частично. Он уверял, что на стене изобразил свои инициалы. Действия у стойки не оспаривал, отметив, что не думал о таких последствиях.
Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.