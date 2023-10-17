Всех прозвищ знать не обязаны. В Петербурге оштрафовали деловой портал за материал с упоминанием Noize MC*

Петроградский районный суд оштрафовал деловой портал Event Live (учредитель ООО «ВНИЦ Р-н-С») за упоминание иноагента без указания его статуса. Об этом сообщает во вторник, 17 октября, объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В июне издание опубликовало материал с названием «Roof Fest, который живет на крыше». В нем был упомянут рэпер Иван Алексеев* (Noize MC) (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) без указания статуса иностранного агента.



Защита указывала, что редакция не обладает знаниями и ресурсами для «сличения всех прозвищ и соответствующих им людей, которые могут находиться в списке иностранных агентов». Однако такая позиция не помогла: учредитель был оштрафован на 40 тысяч рублей, а главред издания — на 4 тысячи.

