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    Послушайте, как мурлыкает самая громкая кошка в мире. Это так же громко, как работающая стиральная машина

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    14-летняя кошка Белла, живущая со своей хозяйкой в Хантингтоне (Великобритания) поставила рекорд по громкости мурлыканья, он зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса. Об этом 17 октября сообщается на сайте организации.

    Громкость мурлыканья Беллы составила 54,59 дБ. Так же громко звучит работающая стиральная машина или кипящий чайник. Сравните: 20–24 дБ — это уровень громкости шепота, а 60–65 дБ — крика. Кошка урчит на протяжении всего дня, а особенно громко, когда хозяйка включает телевизор, мешая слушать его. Она мурлыкает даже в кабинете у ветеринара.

    «Некоторые ветеринары говорили, что она единственная кошка, которая у них когда-либо там мурлыкала», — рассказывает хозяйка.

    Рекорд фиксировал звукорежиссер с помощью профессионального высокочувствительного микрофона. Шумомер при этом находился на расстоянии 1 метра от кошки и от пола. После первой попытки Беллу покормили и приласкали, и тогда её мурлыканье стало ещё громче.

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