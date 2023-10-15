«Молодец». Анатолия Чубайса заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле

Экс-главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в Израиле во время раздачи гуманитарной помощи. Фотографии российского политического деятеля с супругой на фоне коробок с провиантом появились в телеграмм-каналах под вечер в воскресенья, 15 октября.

«Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки Хамаса», — подписал он снимки.

Похвалил действия Чубайса, развозящего гумпомощь израильтянам, и политолог Сергей Марков. «Молодец», — написал он в своем телеграмм-канале. И не удержался от замечания о том, что не помнит его помощь пострадавшим от террора на Донбассе. «Где вы были 8 лет со своей гуманитарной помощью? Или России надо просто быть жёстче?», — высказался политолог.



После начала атаки ХАМАС на Израиль появились фото Чубайса в аэропорту. Позже он сказал, что ездил в короткую и давно запланированную командировку в Дубай.

