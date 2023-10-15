«Молодец». Анатолия Чубайса заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле

Экс-главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в Израиле во время раздачи гуманитарной помощи. Фотографии российского политического деятеля с супругой на фоне коробок с провиантом появились в телеграмм-каналах под вечер в воскресенья, 15 октября.
Пост с фотографиями Чубайса опубликовал в том числе иноагент Алексей Венедиктов*.
«Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки Хамаса», — подписал он снимки.
Похвалил действия Чубайса, развозящего гумпомощь израильтянам, и политолог Сергей Марков. «Молодец», — написал он в своем телеграмм-канале. И не удержался от замечания о том, что не помнит его помощь пострадавшим от террора на Донбассе. «Где вы были 8 лет со своей гуманитарной помощью? Или России надо просто быть жёстче?», — высказался политолог.
После начала атаки ХАМАС на Израиль появились фото Чубайса в аэропорту. Позже он сказал, что ездил в короткую и давно запланированную командировку в Дубай.
После отъезда из страны бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса последовал ряд скандалов вокруг финансов госкорпорации. Итогом стал диагноз: «дыра». В отчете за первое полугодие 2023-го компания назвала общий объем своих долгов, которые исчисляются суммой в 95 миллиардов рублей. По данным СПАРК, «Роснано» в разных долях владеет 259 организациями, 218 ее «дочек» закрыли 2022-й год с убытками на общую сумму в 3,646 млрд рублей.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.