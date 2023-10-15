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    «Молодец». Анатолия Чубайса заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле

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    Экс-главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в Израиле во время раздачи гуманитарной помощи. Фотографии российского политического деятеля с супругой на фоне коробок с провиантом появились в телеграмм-каналах под вечер в воскресенья, 15 октября.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВЕНЕДИКТОВЫМ АЛЕКСЕЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВЕНЕДИКТОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

    Пост с фотографиями Чубайса опубликовал в том числе иноагент Алексей Венедиктов*.

    «Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки Хамаса», — подписал он снимки.

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    Похвалил действия Чубайса, развозящего гумпомощь израильтянам, и политолог Сергей Марков. «Молодец», — написал он в своем телеграмм-канале. И не удержался от замечания о том, что не помнит его помощь пострадавшим от террора на Донбассе. «Где вы были 8 лет со своей гуманитарной помощью? Или России надо просто быть жёстче?», — высказался политолог.

    После начала атаки ХАМАС на Израиль появились фото Чубайса в аэропорту. Позже он сказал, что ездил в короткую и давно запланированную командировку в Дубай.

    После отъезда из страны бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса последовал ряд скандалов вокруг финансов госкорпорации. Итогом стал диагноз: «дыра». В отчете за первое полугодие 2023-го компания назвала общий объем своих долгов, которые исчисляются суммой в 95 миллиардов рублей. По данным СПАРК, «Роснано» в разных долях владеет 259 организациями, 218 ее «дочек» закрыли 2022-й год с убытками на общую сумму в 3,646 млрд рублей.

    * Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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