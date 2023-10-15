МОК отверг призывы отстранять российских спортсменов

Международный олимпийский комитет осудил призывы государств о полном отстранении российских и белорусских спортсменов, 15 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода.

Во время доклада на 141-й сессии МОК в Мумбаи Маклеод отметил, что с момента выхода рекомендаций многие спортивные федерации вернули на международные соревнования нейтральных атлетов, что было заметно на прошедшем недавно в Лозанне атлетическом форуме. Как подчеркнул Маклеод, МОК отвергает государственное вмешательство в автономность спорта и внимательно следит за ситуацией.

