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    МОК отверг призывы отстранять российских спортсменов

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    Международный олимпийский комитет осудил призывы государств о полном отстранении российских и белорусских спортсменов, 15 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода.

    Во время доклада на 141-й сессии МОК в Мумбаи Маклеод отметил, что с момента выхода рекомендаций многие спортивные федерации вернули на международные соревнования нейтральных атлетов, что было заметно на прошедшем недавно в Лозанне атлетическом форуме. Как подчеркнул Маклеод, МОК отвергает государственное вмешательство в автономность спорта и внимательно следит за ситуацией.

    К соблюдению рекомендаций МОК международные федерации позднее призвал и глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос.

    Допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе МОК рекомендовал в марте 2023 года. Отказывать организация предложила атлетам и сборным в командных дисциплинах, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. В то же время некоторые международные федерации согласны допускать россиян к соревнованиям после подписания декларации с осуждением СВО.

    Два дня назад МОК временно отстранил Олимпийский комитет России. Отмечалось, что решение не скажется на рекомендациях по допуску россиян до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

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    Комментарии 9

    Гость15 Окт 2023 в 11:16
    балконские..
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