МОК отверг призывы отстранять российских спортсменов

Международный олимпийский комитет осудил призывы государств о полном отстранении российских и белорусских спортсменов, 15 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода.
Во время доклада на
К соблюдению рекомендаций МОК международные федерации позднее призвал и глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос.
Допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе МОК рекомендовал в марте
Два дня назад МОК временно отстранил Олимпийский комитет России. Отмечалось, что решение не скажется на рекомендациях по допуску россиян до участия в