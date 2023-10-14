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    В Москве арестовали трех адвокатов Навального* по делу об участии в экстремистском сообществе

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    В Москве арестовали трех адвокатов Навального* - Игорь Сергунин, Вадим Кобзев и Алексей Липцер заключены под стражу решением Басманного районного суда Москвы 13 октября. Всех троих обвинили в экстремизме.

    Об аресте адвокатов сообщает пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале. Адвокатов задержали этим же утром и за день успели предъявить обвинение по второй части статьи 282.1 — участие в экстремистском сообществе. Федеральная адвокатская палата заявила, что проверит законность привлечения адвокатов к уголовной ответственности. Защитники свою вину не признают.

    Как пишет «Коммерсантъ», адвокатам Алексея Навального вменили то, что два года они передавали своему доверителю данные о действиях его соратников в России и за границей, а им — указания от него.

    Арестованные адвокаты представляли интересы Навального в деле об организации экстремистского сообщества, политик получил 19 лет колонии.

    *Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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