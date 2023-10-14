В Москве арестовали трех адвокатов Навального* по делу об участии в экстремистском сообществе

В Москве арестовали трех адвокатов Навального* - Игорь Сергунин, Вадим Кобзев и Алексей Липцер заключены под стражу решением Басманного районного суда Москвы 13 октября. Всех троих обвинили в экстремизме.
Об аресте адвокатов сообщает пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале. Адвокатов задержали этим же утром и за день успели предъявить обвинение по второй части статьи 282.1 — участие в экстремистском сообществе. Федеральная адвокатская палата заявила, что проверит законность привлечения адвокатов к уголовной ответственности. Защитники свою вину не признают.
Как пишет «Коммерсантъ», адвокатам Алексея Навального вменили то, что два года они передавали своему доверителю данные о действиях его соратников в России и за границей, а им — указания от него.
Арестованные адвокаты представляли интересы Навального в деле об организации экстремистского сообщества, политик получил 19 лет колонии.