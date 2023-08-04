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    Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима

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    58 комментариев
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Мосгорсуд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Об этом 4 августа сообщает MSK1.

    Екатерина Рябчук

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    О том, что в отношении Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возбудили новое уголовное дело, стало известно 20 октября 2022 года. Об этом со ссылкой на официальное уведомление сообщалось в соцсетях оппозиционного политика.

    В рамках этого дела он обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса: части 3 статьи 281.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества), части 2 статьи 283.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), частям 1 и 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе в интернете), части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), части 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий) и части 2 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан).

    Гособвинение запросило для него 20 лет особого режима. Дело слушается в Московском городском суде. Выездное заседание проходит в исправительной колонии № 6 во Владимирской области.

    Для второго фигуранта дела, бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный Live» Даниэля Холодного*, который обвиняется в осуществлении экстремистской деятельности и её финансировании, обвинение запросило 10 лет лишения свободы.

    В настоящее время Навальный отбывает наказание в ИК № 6 (в поселке Мелехов во Владимирской области). В колонию оппозиционера отправили после возвращения из Германии в феврале 2021 года из-за того, что по требованию ФСИН условный срок по делу «Ив Роше» был заменен на реальный.

    В марте 2022 года Навального приговорили к 9 годам строгого режима по делу об оскорблении судьи и крупному мошенничеству.

    *Внесены в список террористов и экстремистов.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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    Комментарии 58

    Гость04 Авг 2023 в 18:11
    Маловато дали
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