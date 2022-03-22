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Навального приговорили к 9 годам строгого режима

Суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Об этом 22 марта пишет РБК.

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Приговор был вынесен Лефортовским судом на выездном заседании в покровской исправительной колонии № 2, где политик отбывает наказание по делу «Ив Роше».

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», – зачитала приговор судья Маргарита Котова. ТАСС уточняет, что оппозиционеру также назначили один год ограничения свободы после освобождения из колонии.

«Фонтанка» писала, что прокуратура просила для Навального 13 лет колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн рублей, учитывая данные о его личности, состоянии здоровья, положении семьи, а также «общественную опасность совершенного им деяния». Гособвинение считает, что Навальный пошел на совершение преступлений, будучи «переполняемым чувством собственной исключительности».

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше».

Ему вменили две статьи. Первая — это ст. 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.

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Комментарии (6)

TheBest
По итогу на кого он работал?
Satyr
...Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...
Pilat
Дали Лехе строгача.
Как теперь там Леха?
Отобрали у народа
Леху скомороха!
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