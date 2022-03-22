Навального приговорили к 9 годам строгого режима

Приговор был вынесен Лефортовским судом на выездном заседании в покровской исправительной колонии № 2, где политик отбывает наказание по делу «Ив Роше».

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», – зачитала приговор судья Маргарита Котова. ТАСС уточняет, что оппозиционеру также назначили один год ограничения свободы после освобождения из колонии.

«Фонтанка» писала, что прокуратура просила для Навального 13 лет колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн рублей, учитывая данные о его личности, состоянии здоровья, положении семьи, а также «общественную опасность совершенного им деяния». Гособвинение считает, что Навальный пошел на совершение преступлений, будучи «переполняемым чувством собственной исключительности».

