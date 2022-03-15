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Прокурор попросил для Навального 13 лет

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Государственный обвинитель 15 марта попросил назначить Алексею Навальному наказание в виде 13 лет колонии по совокупности по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Также он считает необходимым оштрафовать подсудимого на 1,2 млн рублей. Об этом сообщили федеральные СМИ.

«Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года», — заявила прокурор Надежда Тихонова в ходе прений сторон по делу во вторник (цитата по «Интерфаксу»).

Новость дополняется.

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше».

Ему вменили две статьи. Первая — это 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.

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Комментарии (24)

КарабасСПб
Навальный что на воле, что на зоне , будет всегда в уважухе. А Путина кто то уважает? Ему уже руки не подают, ролики в сети об этом есть.
hal9000
Там к осени войнушка в стране намечается..так что еще будет эге гей..не до Навального..
Pilat
А что так мало то?
И статья смешная.
Навальный был лидером организации которая признана экстремисткой.
Вот за экстремизм и нужно его судить.
И лет 25- 30 он вполне заслужил провести за шитьём варежек или валкой леса.
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