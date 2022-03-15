Прокурор попросил для Навального 13 лет

Государственный обвинитель 15 марта попросил назначить Алексею Навальному наказание в виде 13 лет колонии по совокупности по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Также он считает необходимым оштрафовать подсудимого на 1,2 млн рублей. Об этом сообщили федеральные СМИ.

«Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года», — заявила прокурор Надежда Тихонова в ходе прений сторон по делу во вторник (цитата по «Интерфаксу»).

