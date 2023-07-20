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    Навальному* просят 20 лет особого режима по делу об экстремизме

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    58 комментариев

    Гособвинение просит назначить оппозиционеру Алексею Навальному* 20 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев.

    По его словам, оглашение приговора должно состояться 4 августа, пишет РИА Новости 20 июля.

    Дело Навального Мосгорсуд слушает в закрытом режиме на выездном заседании в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где политик отбывает срок по предыдущему делу. Материалы поступили в суд в конце мая. Согласно картотеке, Навальному вменяют организацию экстремистского сообщества, финансирование экстремизма и призывы к нему, а также создание НКО, посягающей на личность и права граждан, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитацию нацизма.

    Второй фигурант — бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный*, обвиняемый в экстремистской деятельности и её финансировании. В прениях ему запросили 10 лет лишения свободы.

    Навальный вину не признаёт.

    В колонию его отправили в феврале 2021 года после возвращения из Германии, когда по требованию ФСИН заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Выйти на свободу летом 2023-го помешал приговор за особо крупное мошенничество и оскорбление судьи. Ему назначили 9 лет строгого режима.

    * Внесены в список террористов и экстремистов.

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    Комментарии 57

    ИннаСув20 Июл 2023 в 20:21
    Да могут хоть 50 лет дать. Сидеть он всё равно будет ровно столько, сколько держится этот режим.
    +0−0
    Старушки Кушают20 Июл 2023 в 20:21
    подайте 20 лет на пропитание
    +0−0
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