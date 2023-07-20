Навальному* просят 20 лет особого режима по делу об экстремизме

Гособвинение просит назначить оппозиционеру Алексею Навальному* 20 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев.
По его словам, оглашение приговора должно состояться 4 августа, пишет РИА Новости 20 июля.
Дело Навального Мосгорсуд слушает в закрытом режиме на выездном заседании в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где политик отбывает срок по предыдущему делу. Материалы поступили в суд в конце мая. Согласно картотеке, Навальному вменяют организацию экстремистского сообщества, финансирование экстремизма и призывы к нему, а также создание НКО, посягающей на личность и права граждан, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитацию нацизма.
Второй фигурант — бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный*, обвиняемый в экстремистской деятельности и её финансировании. В прениях ему запросили 10 лет лишения свободы.
Навальный вину не признаёт.
В колонию его отправили в феврале 2021 года после возвращения из Германии, когда по требованию ФСИН заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Выйти на свободу летом 2023-го помешал приговор за особо крупное мошенничество и оскорбление судьи. Ему назначили 9 лет строгого режима.
* Внесены в список террористов и экстремистов.