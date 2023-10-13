СКА обыграл минское «Динамо» и поднялся на шестое место

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 13 октября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Голы за СКА забили Борна Рендулич (16 минута), Сергей Толчинский (29) и Артем Сергеев (33). У «Динамо» отличились Роман Горбунов (8) и Иоаннис Калдис (28).

Благодаря этой победе СКА поднялся на шестое место в Западной конференции. Теперь на счету команды из Петербурга 18 очков (9 побед, 8 поражений). У лидирующего на Западе «Локомотива» — 29 очков (14 побед, 4 поражения).

Следующий матч СКА проведет в Петербурге 16 октября против «Адмирала» из Владивостока.