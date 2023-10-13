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    Во Франции — официально высший уровень террористической угрозы

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    Во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы, передает вечером 13 октября ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. Это реакция официального Парижа на убийство школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны. А также на общий рост угроз из-за войны в Израиле.

    По данным агентства, во Франции введен уровень «опасность теракта» — наивысший из предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate.

    Напомним, утром 13 октября выходец из России напал на школу во Франции, убив учителя и ранив несколько человек. Мужчина с ножом, крича «Аллах Акбар!», атаковал среднюю школу Гамбетта в городе Аррас.

    Позже выяснилось, что еще в 2014 году устроивший резню в школе выходец с Северного Кавказа по фамилии Могушков должен был быть депортирован из Франции в Россию. Его и братьев давно знают как радикальных исламистов.

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    Комментарии 27

    Гость13 Окт 2023 в 23:29
    " Из Парижа с любовью ."
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