Во Франции — официально высший уровень террористической угрозы

Во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы, передает вечером 13 октября ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. Это реакция официального Парижа на убийство школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны. А также на общий рост угроз из-за войны в Израиле.



По данным агентства, во Франции введен уровень «опасность теракта» — наивысший из предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate.



Напомним, утром 13 октября выходец из России напал на школу во Франции, убив учителя и ранив несколько человек. Мужчина с ножом, крича «Аллах Акбар!», атаковал среднюю школу Гамбетта в городе Аррас.

