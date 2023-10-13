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    Убившего учителя во Франции россиянина пытались депортировать, но за него вступились правозащитники

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    Еще в 2014 году устроивший резню во французской школе выходец из Чечни должен был быть депортирован в Россию. Его и братьев давно знают как радикальных исламистов.

    Подробности биографии нападавшего 13 октября приводит Figaro. В материале сообщается, что 20-летний россиянин Могушков вместе с семьей был задержан зимой 2014 года. Родителей и пятерых детей везли в аэропорт, чтобы посадить на рейс до Москвы, но за семью вступились правозащитники. Они надавили на местных политиков, на носу у которых были муниципальные выборы, и Могушковых отпустили. Известно, что семья пыталась получить политическое убежище.

    Могушков напал на школу в городе Аррас утром 13 октября. Убит учитель, несколько человек пострадали. Его задержали, известно, что он учился в этом лицее. У соседней школы был задержан брат нападавшего, оружия при нем не нашли.

    Известно, что Могушков был в списках радикальных исламистов. Его задержанного брата подозревали в оправдании терроризма, а третий сидит в колонии за пособничество террористам.

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    МогушковНападение в АррасеНападение на школу
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