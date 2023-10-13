Убившего учителя во Франции россиянина пытались депортировать, но за него вступились правозащитники

Еще в 2014 году устроивший резню во французской школе выходец из Чечни должен был быть депортирован в Россию. Его и братьев давно знают как радикальных исламистов.



Подробности биографии нападавшего 13 октября приводит Figaro. В материале сообщается, что 20-летний россиянин Могушков вместе с семьей был задержан зимой 2014 года. Родителей и пятерых детей везли в аэропорт, чтобы посадить на рейс до Москвы, но за семью вступились правозащитники. Они надавили на местных политиков, на носу у которых были муниципальные выборы, и Могушковых отпустили. Известно, что семья пыталась получить политическое убежище.