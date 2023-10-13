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    Выходец из России напал на школу во Франции, убив учителя и ранив несколько человек

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    97 комментариев

    Мужчина с ножом, крича «Аллах Акбар!», атаковал среднюю школу Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. Убит преподаватель, несколько человек получили ранения, сообщает 13 октября телеканал BFMTV.

    Нападавшего задержали сотрудники полиции. Префект департамента Па-де-Кале призвал местных жителей избегать района ЧП. Источник телеканала в полиции сообщил, что задержанному около 20 лет, он родился в России в одной из республик Северного Кавказа. Ранее он учился в этой школе.

    Елисейский дворец заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон выехал в Аррас.

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    Гость13 Окт 2023 в 16:42
    Чечен?
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