В Минцифры рассказали, что делать IT-специалистам, если военкомат отказывает им в отсрочке

Министерство цифрового развития отреагировало на публикацию «Коммерсанта» об IT-специалистах, которым военкоматы отказывают в отсрочках. Чиновники делают упор на том, что виноваты в основном работодатели.



Памятку о том, что делать призванным айтишникам, Минцифры 13 октября опубликовало в своем телеграм-канале. С такими проблемами велено обращаться на горячую линию, специалисты обрабатывают заявки в ручном режиме «максимально оперативно». Заявителям предлагают писать на почту help@digital.gov.ru, нужно указать ФИО, название компании, номер заявления на госуслугах, контакты и, в обязательном порядке, надо приложить фото повестки.