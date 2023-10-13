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    В Минцифры рассказали, что делать IT-специалистам, если военкомат отказывает им в отсрочке

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    Министерство цифрового развития отреагировало на публикацию «Коммерсанта» об IT-специалистах, которым военкоматы отказывают в отсрочках. Чиновники делают упор на том, что виноваты в основном работодатели.

    Памятку о том, что делать призванным айтишникам, Минцифры 13 октября опубликовало в своем телеграм-канале. С такими проблемами велено обращаться на горячую линию, специалисты обрабатывают заявки в ручном режиме «максимально оперативно». Заявителям предлагают писать на почту help@digital.gov.ru, нужно указать ФИО, название компании, номер заявления на госуслугах, контакты и, в обязательном порядке, надо приложить фото повестки.

    Министерство уточняет, что случаи призыва единичны и связаны с проблемами на стороне работодателя — где-то невовремя были поданы списки, где-то они были не полными, в некоторых случаях вообще не подавались.

    Ранее «Коммерсантъ» сообщил о случае призыва айтишника — у военкомата не оказалось его документов, хотя ему была предоставлена отсрочка.

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    ИТМинцифры РФОтсрочка для айтишников
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    Комментарии 10

    Гость13 Окт 2023 в 19:01
    Военкомат не ошибается.
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