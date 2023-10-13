«Коммерсантъ»: IT-специалисты попали под призыв, несмотря на введенную для них отсрочку

Несмотря на действующую отсрочку от службы в армии по призыву для сотрудников IT-компаний, сбои в схеме приводят к тому, что специалисты все равно получают повестки, пишет 13 октября газета «Коммерсантъ».

Согласно одному из исков, сотрудник IT-компании получил 2 октября повестку с пометкой «прибыть к месту прохождения службы 16 октября», сообщает издание. При этом призывник работает в аккредитованной организации в сфере IT по должности «инженер», имеет высшее профильное образование. Решение о призыве на военную службу быть принято не могло, поскольку истец имеет отсрочку, говорится в заявлении. Источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, заявил, что специалист получил повестку «из-за некорректной работы государственной системы» — документы должен был передать сотрудник отдела кадров.



Аналогичная ситуация произошла во время весеннего призыва, рассказала старший юрист адвокатского бюро «Калой ру» Алёна Савельева. По ее словам, заявитель получил повестку после того, как сменил работу. Изначально мужчина работал в аккредитованной компании, которая за 50 дней до призыва подала списки сотрудников, где значился доверитель. В мае он сменил работу, перешел в другую IT-компанию, работодатель сообщил об этом в военкомат. В июне молодой человек получил повестку, по которой он прибыл в военный комиссариат со справкой с нового места работы. Комиссия решила его призвать — в тот же день мужчина был направлен на сборный пункт, а оттуда — в воинскую часть. Решение оспаривается в суде, однако в военкомате считают, что гражданин потерял право на отсрочку, поскольку новая организация не внесла его в список.



По словам Алёны Савельевой, получается, что организация, в которую сотрудник устроился в мае, должна была внести его в списки в феврале. Хотя суд встал на сторону призывника, решение не вступило в силу, кроме того — было отказано в немедленном исполнении. На данный момент мужчина до сих пор находится в воинской части.



В Минцифры считают, что «системных проблем с отсрочкой от срочной службы в армии для IT-специалистов нет». В министерстве полагают, что речь идет только о нескольких случаях, которые решаются оперативно в ручном режиме. В Министерстве обороны не ответили на запрос издания.



До конца осеннего призыва, отмечает президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова, лучше место работы не менять. Исходя из дат призыва текущего года, менять работу в IT можно было с 1 января по 19 февраля и с 17 июля по 11 августа, считает эксперт.

