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    Путин продлил отсрочку от призыва для IT-специалистов

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    Специалистов компьютерной сферы освободили от армейской службы по призыву еще на три года, сообщает 4 сентября ТАСС. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет. Ранее верхняя планка была обозначена в 27 лет.

    Изменения внесены в положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и в указ президента РФ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ».

    Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.

    Напомним, внести эти изменения предложили в Минцифры РФ, после того как 4 августа Путин подписал закон, повышающий призывной возраст для срочной службы от 18 до 30 лет (было до 27). Этот закон также вступает в силу с 1 января 2024 года.

    Получалось, что IT-специалистов в возрасте от 27 до 30 лет могли призывать. Это и просили исправить в Минцифры.

    Сегодня ведомство опубликовало пояснения к новым нормам.

    Критерии для предоставления отсрочки:

    • российское гражданство, мужской пол;
    • работа по трудовому договору;
    • нормальная продолжительность рабочего дня;
    • высшее образование по специальности из перечня;
    • работа в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва;
    • требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза.

    Уточняется, что в осенний призыв 2023 года возрастные критерии остаются прежними — с 18 до 27 лет.

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