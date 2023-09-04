Путин продлил отсрочку от призыва для IT-специалистов

Специалистов компьютерной сферы освободили от армейской службы по призыву еще на три года, сообщает 4 сентября ТАСС. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет . Ранее верхняя планка была обозначена в 27 лет .



Изменения внесены в положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и в указ президента РФ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ».



Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.

