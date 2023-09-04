Путин продлил отсрочку от призыва для IT-специалистов

Специалистов компьютерной сферы освободили от армейской службы по призыву еще на три года, сообщает 4 сентября ТАСС. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для
Изменения внесены в положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и в указ президента РФ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ».
Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.
Напомним, внести эти изменения предложили в Минцифры РФ, после того как 4 августа Путин подписал закон, повышающий призывной возраст для срочной службы от 18 до
Получалось, что
Сегодня ведомство опубликовало пояснения к новым нормам.
Критерии для предоставления отсрочки:
- российское гражданство, мужской пол;
- работа по трудовому договору;
- нормальная продолжительность рабочего дня;
- высшее образование по специальности из перечня;
- работа в аккредитованных компаниях не менее
11 месяцевв течение года, предшествующего дате начала очередного призыва;
- требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза.
Уточняется, что в осенний призыв