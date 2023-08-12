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    Минцифры РФ хочет пересчитать отсрочку от призыва

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    Минцифры РФ хочет изменить указ президента России о мерах поддержки IT-отрасли, передаёт 11 августа ТАСС. Сообщается, что авторы инициативы намерены скорректировать возраст предоставления IT-специалистам отсрочки от призыва на срочную службу.

    «Минцифры в связи повышением призывного возраста готовят предложение корректировки соответствующего указа», — цитирует агентство заявление главы министерства Максута Шадаева.

    Шадаев напомнил, что в указе президента о поддержке IT-отрасли есть отдельный пункт об освобождении от призыва на военную службу до 27 лет. Но с тех пор многое изменилось. 4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в стране призывной возраст для срочной службы от 18 до 30 лет(было до 27). Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

    Получается, после 27 и до 30 лет IT-специалистов могут призвать. Это и хотят исправить.

    Напомним, накануне подписания нового закона вопрос о том, возьмут ли в армию в 30 лет, вызвал дискуссию. Депутат Андрей Картаполов говорил, что следует читать «30 лет включительно», однако сенатор Андрей Клишас и юристы пояснили, что парламентарий ошибается.

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    Минцифры РФОтсрочка от призыва
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