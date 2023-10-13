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    Раненный в Пекине мужчина оказался членом семьи израильского дипломата

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    Мужчина, на которого напали с ножом на улице Пекина, оказался членом семьи израильского дипломата, а не сотрудником посольства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию округа Чаоян 13 октября.

    Нападение произошло возле супермаркета, недалеко от посольства Израиля. Злоумышленником оказался 53-летний иностранец, который занимается розничной торговлей в Пекине. Подозреваемый задержан, заявили в полиции. Состояние пострадавшего оценивают как стабильное.

    Издание Ynet опубликовало видео, на котором мужчина наносит несколько ножевых ранений прохожему.

    Ранее ХАМАС объявил 13 октября «днем ярости» в отношении израильтян и евреев. Сегодня по всему миру проходят митинги в поддержку Палестины. МИД Израиля рекомендует соотечественникам быть осторожными.

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