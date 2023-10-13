Раненный в Пекине мужчина оказался членом семьи израильского дипломата

Мужчина, на которого напали с ножом на улице Пекина, оказался членом семьи израильского дипломата, а не сотрудником посольства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию округа Чаоян 13 октября.



Нападение произошло возле супермаркета, недалеко от посольства Израиля. Злоумышленником оказался 53-летний иностранец, который занимается розничной торговлей в Пекине. Подозреваемый задержан, заявили в полиции. Состояние пострадавшего оценивают как стабильное.

Издание Ynet опубликовало видео, на котором мужчина наносит несколько ножевых ранений прохожему.