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    Мир не согласен. Протесты в поддержку Палестины вспыхнули по всему миру

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    81 комментарий
    Фото: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA / TASS
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    Обострившийся палестино-израильский конфликт вызвал отклик в разных странах — пока одни выражают свою поддержку одной из сторон в социальных сетях, другие выходят с протестами на улицы городов. «Фонтанка» собрала яркие кадры с митингов по всему миру.

    Ирак

    Прямо сейчас в Багдаде около 200 тысяч человек вышли на центральную площадь Тахрир, чтобы поддержать Палестину. Посольство США в Ираке призвало своих граждан избегать больших скоплений людей.

    Автор: видео / BNN Breaking / YouTube

    Автор: видео / CNN-News18 / YouTube

    Иордания

    Свою солидарность с Палестиной собрались выразить жители иорданского Амана.

    Франция

    Несмотря на то что власти страны объявили ХАМАС террористической организацией, в Париже прошел пропалестинский митинг, сообщает CNN. Французская полиция и жандармы разогнали толпу с помощью слезоточивого газа и водометов.

    Автор: видео / Forbes Breaking News / YouTube

    Накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарамен объявил о запрете пропалестинских демонстраций. «Они могут вызвать нарушения общественного порядка», — заявил глава полиции. Он призвал защищать все места, которые посещают евреи, — синагоги, школы. По его словам, любой иностранец, совершивший акты антисемитизма на французской земле, будет «немедленно выслан».

    Автор: видео / WSJ News / YouTube

    Австрия, Германия

    Запрет на демонстрации в поддержку Палестины был введен и в Австрии, но это не помешало примерно 500 участникам протестов выйти на площадь Штефансплац в центре Вены. По данным СМИ, участники скандировали антиизраильские лозунги.

    Автор: видео / ANC 24/7 / YouTube

    Власти ФРГ также запретили пропалестинскую демонстрацию в Берлине, ссылаясь на угрозу общественному порядку. Полиция опасается антисемитских заявлений, одобрения насилия и актов насилия в ходе демонстраций, сообщает DPA.

    США

    Палестино-израильский конфликт вызвал волнения среди американских студентов по всей территории США: от Гарварда до Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщает CNN. Среди протестующих — неравнодушные граждане США, приезжие с Ближнего Востока, у которых на родине остались или погибли родственники.

    Автор: видео / FOX 13 Seattle / YouTube

    Автор: видео / Inside Edition / YouTube

    Фото: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA / TASS

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