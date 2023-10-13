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    Видео: в Пекине напали на израильского дипломата в «день ярости», который объявил ХАМАС

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    Сотрудника израильского посольства в Пекине госпитализировали. На него напал неизвестный прямо на улице. Об сообщает Times of Israel со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля 13 октября.

    ynet.co.il

    Состояние дипломата оценивают как стабильное. Издание Ynet опубликовало ролик с предположительным нападением и сообщает, что сотрудник посольства получил ножевое ранение.

    Мотив нападения выясняют правоохранители, добавили в министерстве.

    В мире 13 октября проходят протестные акции в поддержку Палестины. Издание Times of Israel сообщило, что ХАМАС призвал своих сторонников устроить «день ярости» в отношении израильтян и евреев. МИД Израиля опубликовал предостережение и попросил быть бдительными.

    Ранее в еврейских школах Петербурга отменили уроки из-за угрозы безопасности.

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    ИзраильХАМАСНападение на дипломатаКитайПекин
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