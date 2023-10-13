В еврейских школах Петербурга отменили уроки из-за угрозы безопасности

Часть еврейских школ в Петербурге не стали проводить занятия 13 октября. Об этом «Фонтанке» сообщили в городской синагоге.



«Сегодня школы не работали по причинам безопасности, так как во всем мире объявили о повышенной угрозе. Но на дальнейшие дни это не распространится. В дальнейшем будет обычный очный режим», — добавили там, уточнив, что каждая школа сама выбирала, проводить ли занятия.



«Фонтанка» позвонила в несколько учреждений. В классической еврейской гимназии для девочек на улице Декабристов занятия проводятся как обычно. Дети могут спокойно заниматься, потому что меры предосторожности предприняты в синагоге, при которой гимназия и находится. В школе «Менахем» на Новолитовской улице устроили День здоровья, поэтому детей в классах нет. Ещё в одном учреждении объявили родительский день.