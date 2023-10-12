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    Скончался трехкратный чемпион СССР по плаванию и директор театра в Петербурге Игорь Евграфов

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    12 октября скончался трехкратный чемпион СССР по плаванию и исполнительный директор Учебного театра «На Моховой» в Петербурге Игорь Евграфов. Ему было 67 лет. Об этом сообщает Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).

    Игорь Евграфов родился в Ленинграде. Выступал за спортивное общество СКА и специализировался в плавании вольным стилем. Входил в состав сборной СССР. Трижды становился чемпионом СССР: на дистанции 1500 метров вольным стилем (1973, 1975) и в эстафете вольным стилем (1975). Стал также бронзовым призером чемпионата Европы в 1974 году.

    Игорь Евграфов получил степень доктора педагогических наук. Начал свою работу в РГИСИ в 2017 году в качестве советника при ректорате, а в 2018 году возглавил Учебный театр.

    «За эти годы под чутким руководством Игоря Владимировича были проведены масштабные работы по реконструкции и реставрации здания театра, возвращение фасада к его историческому облику, а также серьезная модернизация технического оснащения сцены, что позволило вывести качество учебных спектаклей на новый уровень», — говорится в сообщении института.

    Прощание с Игорем Евграфовым состоится 16 октября в 14:00 в большом зале крематория на Шафировском проспекте, 12.

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