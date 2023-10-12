Скончался трехкратный чемпион СССР по плаванию и директор театра в Петербурге Игорь Евграфов

12 октября скончался трехкратный чемпион СССР по плаванию и исполнительный директор Учебного театра «На Моховой» в Петербурге Игорь Евграфов. Ему было
Игорь Евграфов родился в Ленинграде. Выступал за спортивное общество СКА и специализировался в плавании вольным стилем. Входил в состав сборной СССР. Трижды становился чемпионом СССР: на дистанции 1500 метров вольным стилем (1973, 1975) и в эстафете вольным стилем (1975). Стал также бронзовым призером чемпионата Европы в 1974 году.
Игорь Евграфов получил степень доктора педагогических наук. Начал свою работу в РГИСИ в 2017 году в качестве советника при ректорате, а в 2018 году возглавил Учебный театр.
«За эти годы под чутким руководством Игоря Владимировича были проведены масштабные работы по реконструкции и реставрации здания театра, возвращение фасада к его историческому облику, а также серьезная модернизация технического оснащения сцены, что позволило вывести качество учебных спектаклей на новый уровень», — говорится в сообщении института.
Прощание с Игорем Евграфовым состоится 16 октября в 14:00 в большом зале крематория на Шафировском