Скончался трехкратный чемпион СССР по плаванию и директор театра в Петербурге Игорь Евграфов

12 октября скончался трехкратный чемпион СССР по плаванию и исполнительный директор Учебного театра «На Моховой» в Петербурге Игорь Евграфов. Ему было 67 лет . Об этом сообщает Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).



Игорь Евграфов родился в Ленинграде. Выступал за спортивное общество СКА и специализировался в плавании вольным стилем. Входил в состав сборной СССР. Трижды становился чемпионом СССР: на дистанции 1500 метров вольным стилем (1973, 1975) и в эстафете вольным стилем (1975). Стал также бронзовым призером чемпионата Европы в 1974 году.