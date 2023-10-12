Лейтенант ФСИН из Петербурга надолго едет в строгую колонию за взятки с осужденных

Суд в Петербурге приговорил к колонии строгого режима Дениса Джокленко, ранее занимавшего пост начальника исправительного центра (УФИЦ) в Металлострое. В приговоре рассказано, как при нем на качество жизни осужденных влияла дань начальнику.

О решении суда 12 октября сообщает Объединенная пресс-служба судов. Джокленко руководил исправительным центром рядом с колонией в Металлострое — это учреждение, где живут осужденные к принудительным работам, в основном отбывающие остатки реальных сроков в колонии, которые заслужили более мягкий режим. УФИЦ по укладу больше похож на общежитие, осужденным не запрещено пользоваться гаджетами, они сами готовят и, как писала «Фонтанка», при определенных обстоятельствах даже могли работать таксистами. Ключевое в УФИЦ — человек должен трудиться, от 5 до 20% с зарплаты уходит государству.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Джокленко приговорен по статье о взятках — за суммы от 20 до 200 тысяч рублей по доказанным эпизодам постояльцы УФИЦ могли избежать взыскания за употребление в центре наркотиков или поменять работу. Деньги он получал через посредника, выбранного среди осужденных. Всего в деле взяток на 820 тысяч рублей. Эпизод, на котором его взяли с поличным, касался не только взятки, но и вымогательства.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Джокленко, установил суд, знал, что один из осужденных хотел бы больше времени проводить с семьей и ночевать вне стен УФИЦ. Закон это позволяет, при условии надлежащего поведения. Посредник пошел к этому семьянину не просто с предложением, а с угрозой — либо плати 100 тысяч, либо тебя не выпустят из УФИЦ, накажут и попросят суд отправить злостного нарушителя режима в колонию. Осужденному некуда было деваться, но и денег не было, так что 100 тысяч взаймы он попросил у посредника. На тот момент посредник уже действовал под руководством оперативников, так что Джокленко на парковке супермаркета задерживали с деньгами и муляжом в руках. Он пытался скрыться, заблокировав двери машины.



Как описывает пресс-служба, Джокленко долго не мог определиться со своей виной. Сперва все не признавал, в начале судебного следствия не признал только вымогательство, а под конец снова сказал, что ни в чем не виноват, и просил его полностью оправдать.

Приговор, который с учетом позиции осужденного наверняка будет обжалован, отправляет Джокленко в колонию на 10 лет строгого режима. Он должен заплатить миллион штрафа и еще на 7 лет ему запрещено быть госслужащим.

