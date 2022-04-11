Приговорённый таксовать отказаться не может. Как в Петербурге наркодилеров и громил подключили к «Яндексу»

Фото: автор Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Связанные с деятельностью такси предприниматели в Петербурге собрали автопарк и посадили за руль осужденных. Они работают по 14 часов и отдают работодателям больше, чем зарабатывают. Практически бесплатную рабочую силу из исправительного центра в Металлострое выманили под видом экспедиторов.

Для начала об УФИЦ. Это участок, функционирующий как исправительный центр, а попросту небольшое общежитие на 60 человек рядом с забором 5-й исправительной колонии в Металлострое, ей центр и подчиняется. Там живут осужденные к принудительным работам, некоторые попадают туда с воли, но большая часть — после смягчения приговора из мест лишения. Согласно правилам, где именно работают постояльцы — определяет администрация ФСИН. Они сами обеспечивают свой быт и, по логике закона, заработанное получают в свой карман за вычетом удерживаемого по приговору — от 5 до 20%, не больше. Находиться они должны на территории центра, все выходы за его пределы согласовываются с начальством. Домой на выходные попасть можно — но только если нет взысканий. Нарушения, а один из самых исторически страшных проступков — это отказ от работы, грозят возвращением на зону.



Трудятся они, к примеру, на сельскохозяйственном заводе. Но часть, не менее 10 человек, заключили договор с ООО «Клевер». Один из таких договоров есть в распоряжении «Фонтанки», в нем прописана должность водителя-экспедитора. По СПАРК, компания занимается розничной торговлей напитками и продуктами, зарегистрирована год назад, есть лицензия на продажу алкоголя. У нее единственный владелец, который никаким другим бизнесом до этого в России не занимался.

Реальным организатором рабочего процесса два разных собеседника «Фонтанки» назвали уроженца Ленинграда Марата Гусейнова. К договору с «Клевером» работникам давали памятку водителя. В ней призывали в случае ДТП звонить арендодателю Фамилу, указанный в памятке номер совпадает с известным «Фонтанке» контактом Гусейнова.

По данным СПАРК, дела у Гусейнова как индивидуального предпринимателя идут не очень. В залоге два автомобиля, а налоговая в конце прошлого года попросила Арбитражный суд признать его банкротом. В разговоре с «Фонтанкой» Гусейнов не отрицал причастность к «Клеверу» и работе с осужденными, но внятно не ответил на вопрос о том, были ли они заняты как таксисты. Сперва сказал, что больше с УФИЦ не работает, а затем вспомнил про роль экспедиторов. Заинтересованности в беседе не высказал.



Подробнее про организацию процесса «Фонтанке» рассказал один из осужденных, кто в феврале уехал отбывать наказание в другой регион, ближе к дому. Его сотрудничество с «Клевером» закончилось плачевно — как Алексей написал в заявлении на имя своего нового начальства, почти за два месяца работы водителем с начала 2022 года он не получал зарплату. Вопрос не решен до сих пор, личное дело Алексея застряло где-то на пути между двумя исправительными центрами необъятной России.

«Официально я был устроен водителем-экспедитором, а по факту — выдали машину, подключили к «Яндексу» и сказали «едь-таксуй»», — поделился Алексей.

За автомобили приходилось платить суточную аренду, именно об этом и сказано в памятке водителя. В ней прописаны реквизиты банковской карты с указанием данных ее владельца: Седа Закарян, индивидуальный предприниматель, в разрешенных видах деятельности — легковое такси. В качестве контактного почтового ящика в СПАРК указан тот же адрес, что и в контактах «Клевера».

За машину, по словам Алексея, он из своих денег отдавал 2 500 рублей в сутки в первом месяце и 2 600 — во втором. Бензин — порядка 1 500 в сутки, омывайка, лампочки, дворники, мойка, шиномонтаж — все за счет арендатора. Чтобы подключиться к агрегатору, требовалось оформление в качестве самозанятого. Лично ни в какие органы Алексей не ходил, но рассказывает, что через Фамила-Марата передавал данные паспорта и СНИЛС. За отработанный месяц на карточку Фамила надо было перевести еще 16 тысяч, якобы «каких-то налогов и сборов». Что касается заработка, то лишь иногда с учетом арендной платы и топлива у Алексея получалось уйти в ноль, частенько приходилось доплачивать из своих, чтобы рассчитаться с «Клевером».



Весь учет поездок, как и для любого водителя «Яндекса» или «Убера», ведется в специальном приложении. У Фамила, утверждает Алексей, был доступ к аккаунтам всех водителей из УФИЦ; он знал, где они и сколько за день натаксовали. В случае оплаты заказов наличными, за вычетом комиссии «Яндекса», водители помещали сумму на свои карты и переводили ее все в тот же «Клевер». «Отказ сразу грозил возвращением в зону. Это нам говорили все, и Фамил, и начальник УФИЦа. Это злостное нарушение», — рассказал осужденный.

Алексей уверен, что начальство УФИЦ не могло не знать, что их подопечные заняты на работе в такси — машины стоят напротив колонии, каждое утро около семи утра водители уезжали, вернуться должны были до 9 вечера.

«Фонтанка» съездила в Металлострой 7 апреля. На Северном проезде, напротив входа в УФИЦ, несколько водителей готовились к поездкам. Машины не брендированные.



автор Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру»

Судя по базе данных Российского союза автостраховщиков, часть из них принадлежат Закарян. Официальное разрешение на работу такси в соответствующей базе Смольного числится только за одной машиной. Пара автомобилей принадлежат господину по фамилии Мамедов, который владел уже ликвидированной компанией по оптовой продаже топлива. Алексей же ездил на «Поло», в страховку вписан Гусейнов, а владельцем значится еще один индивидуальный предприниматель с единственным разрешенным видом деятельности — такси.



Для убедительности «Фонтанка» попросила операторов «Яндекса» спросить у одного из таксистов о якобы забытой в салоне шапке. «Только что поговорил с водителем и попросил поискать вашу вещь. Он рассказал, что ничего не находил после этой поездки», — ответили представители «Яндекса» и тем самым подтвердили, что машина подключена к агрегатору.

По данным сервисов, которые перед покупкой машины позволяют проверить ее историю, почти все обнаруженные «Фонтанкой» возле УФИЦ автомобили были подключены к агрегаторам такси. Многие из автомобилей в залоге, количество ДТП — десятки, включая аварии с городским общественным транспортом. Некоторые аварии светятся в базе ГИБДД, есть и свежие, за январь-февраль этого года.

Что касается водителей из числа осужденных, то часть приговоров удалось найти в судебных базах: покушение на сбыт в крупном размере, 10 лет; хранение и сбыт, 8 лет; разбой, 8,5 лет. И так далее. Знакомые с бытом УФИЦ собеседники «Фонтанки» рассказывают, что порой за руль осужденные садятся «со стеклянными глазами». Хотя это оценочное мнение конкретно ничем не подтверждено.



Из многочисленных рассказов водителей, которые можно найти в сети, следует, что оформиться таксистом в «Яндекс» можно без лицензии и особых проблем. Факт работы без дополнительных разрешений подтвердил «Фонтанке» и один из собеседников, не связанный с УФИЦ. Тем не менее человек с такими же ФИО, как у одного из обитателей центра, прошлым летом был оштрафован за то, что таксовал без лицензии.

На сайте агрегатора на вопрос «я не профессиональный водитель — смогу ли я работать в такси» ответ такой: «Выполнять заказы «Яндекс Про» могут водители старше 21 года, со стажем вождения от трёх лет и водительским удостоверением, выданным в РФ, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане, Абхазии и Южной Осетии». В пресс-службе сервиса к моменту выхода публикации «Фонтанке» не ответили. Агрегатор уверяет, что доход таксиста в Петербурге — около 130 тысяч рублей в месяц.

В УФСИН прямо не подтвердили, что водители-экспедиторы на деле занимались извозом, но отметили, что информация о нарушении условий соглашения с «Клевером» поступала в управление в начале марта. В середине месяца прошла проверка, а к концу — сотрудничество с компанией прекратилось. По нашим данным, после этого владелец «Клевера» даже пытался прорваться на прием к руководству УФСИН. Очевидно, было за что бороться.



Знакомые с бытом УФИЦ собеседники «Фонтанки» согласились, что таксовать все же лучше, чем убирать навоз за скотиной. Если бы платили, конечно. К слову, ранее порядки в исправительном центре были покруче, и жаловались сидельцы на практически полный запрет покидать территорию центра в нерабочее время. Адресат этих жалоб, экс-начальник УФИЦ Денис Джокленко, находится под арестом с сентября 2020 года. Дело по 8 эпизодам взяток за лучшие условия жизни осужденных несколько дней назад из суда вернули прокурору — в обвинительном заключении тоже нашлись нарушения.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

