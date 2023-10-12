Российский муфтият призвал остановить кровопролитие на палестино-израильской земле

Необходимо остановить кровопролитие и насилие против мирных граждан Израиля и Палестины, говорится в обращении Духовного управления мусульман (ДУМ) России к единоверцам. Оно будет озвучено на пятничных молитвах в мечетях 13 октября.

В обращении сказано, что священные писания всех авраамических религий требуют того, чтобы люди прекратили проливать кровь и остановили бессмысленные жертвы среди мирного населения. Там полагают, что причина этого конфликта заключается в несоблюдении решения ООН о создании Палестинского государства. Без этого конфликт не имеет перспектив урегулирования, считают в ДУМ.