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    Российский муфтият призвал остановить кровопролитие на палестино-израильской земле

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    Необходимо остановить кровопролитие и насилие против мирных граждан Израиля и Палестины, говорится в обращении Духовного управления мусульман (ДУМ) России к единоверцам. Оно будет озвучено на пятничных молитвах в мечетях 13 октября.

    В обращении сказано, что священные писания всех авраамических религий требуют того, чтобы люди прекратили проливать кровь и остановили бессмысленные жертвы среди мирного населения. Там полагают, что причина этого конфликта заключается в несоблюдении решения ООН о создании Палестинского государства. Без этого конфликт не имеет перспектив урегулирования, считают в ДУМ.

    «Духовное управление мусульман выступает за немедленное прекращение военных действий», — говорится в заявлении муфтията. Вместе с тем российские мусульмане выступают за возобновление работы международных посредников, чтобы не затягивать процесс создания Палестинского государства.

    В Духовном управлении мусульман считают крайне важным не придавать этому конфликту межрелигиозную окраску.

    Ранее в Петербурге сотни евреев собрались в хоральной синагоге, чтобы помолиться за здравие пострадавших в Израиле, о вызволении заложников и в память об убитых.

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