В Петербурге сотни евреев пришли в синагогу помолиться о мире в Израиле

В Большой хоральной синагоге в Петербурге вечером 10 октября провели молитву за здравие пострадавших в Израиле, о вызволении заложников и в память об убитых.
Молитву начали с исполнения неформального гимна Израиля «Золотой Иерусалим», а также с минуты молчания. Главный раввин Менахел-Мендел Певзнер призвал собравшихся показать свою силу и веру Всевышнему. «Еврей не спрашивают, что будет. Еврей спрашивает, что мы будем делать», — начал он с присказки и призвал молиться за Израиль.
«Ситуация очень сложная. И терроризм нужно искоренять. Его нужно искоренять и силой молитвы. У каждого из вас есть друзья и знакомые, родственники в Израиле. И мы должны понимать, что все равно все заканчивается миром», — добавил глава еврейской общины Марк Грубарг. Исполняющий обязанности генерального консула государства Израиль в Санкт-Петербурге Орен Розенблат напомнил, что враг Израиля ХАМАС варварски убивает женщин и детей, наслаждаясь этим, выкладывая свидетельства об этом в соцсети. «Наши сыновья были призваны и будут воевать на юге и на севере. Они будут защищать Израиль», — сказал он.
«Нет слов, которые могут лечить такую боль. История знала хорошие времена и не очень для евреев. Мы сильный народ. И мы видим такое объединение в эти дни. Я хочу вам всем передать объятия и любовь. Ам Исраэль хай», — закончил выступления раввин Шауль Брук, у которого родители живут в 30 км от сектора Газа. Он рассказал, что провёл субботу в разговорах с матерью, пытаясь держаться как можно увереннее, чтобы её поддержать.
Помимо чтения Торы взрослыми, молились за здравие пострадавших и дети. Под конец участники молитвы вместе спели «Ам Исраэль Хай», что означает «Народ Израиля жив», и зажгли три свечи — за выздоровление, за нахождение пропавших и в память о погибших.