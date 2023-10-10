В Петербурге сотни евреев пришли в синагогу помолиться о мире в Израиле

В Большой хоральной синагоге в Петербурге вечером 10 октября провели молитву за здравие пострадавших в Израиле, о вызволении заложников и в память об убитых.



Молитву начали с исполнения неформального гимна Израиля «Золотой Иерусалим», а также с минуты молчания. Главный раввин Менахел-Мендел Певзнер призвал собравшихся показать свою силу и веру Всевышнему. «Еврей не спрашивают, что будет. Еврей спрашивает, что мы будем делать», — начал он с присказки и призвал молиться за Израиль.