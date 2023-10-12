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    Берёзовая рекурсия. Героиня «Фонтанки» из Выборгского сада оказалась совсем странной

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    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    Удивительная берёза, о которой писала «Фонтанка», оказалась ещё более странной. На ней растёт не одна новая берёза, а две. Мать-героиня обитает в Выборгском саду на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге.

    Второе молодое деревце рассмотрел на верхних ветках фотограф Антон Кубышкин 12 октября, через несколько дней после первоначального знакомства. Фотографии и видео публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб».

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    Нижнее деревце видно хорошо, а верхнее теряется в ветвях и листьях. Но очевидно, что это тоже полноценный берёзовый ствол. Это явление называется реитерация — самовоспроизведение архитектуры дерева из спящей почки под воздействием разных факторов. Обычно на засохшей ветке просыпается почка и даёт побег, повторяющий структуру целого дерева.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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