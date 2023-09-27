На берёзе в Выборгском саду выросла... берёза

Удивительное дерево есть в Выборгском саду, что на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Фотограф Антон Кубышкин заметил его и рассказывает о нём 27 сентября в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».



«Растёт ещё одно дерево на уже существующем. Я не биолог, но обычные признаки ствола я для себя отметил: растет вертикально, из него растут ветви, обладает берёзовой корой. Так это ещё один ствол или нет?» — задаётся вопросом фотограф.



В пресс-службе Ботанического сада Петра Великого пояснили, что это явление называется реитерация — самовоспроизведение архитектуры дерева из спящей почки в результате какой-то травмы побега. То есть ветка на дереве усохла, и проснувшаяся почка дала новый замещающий ствол.



Научный сотрудник Института геоэкологии РАН кандидат биологических наук Дмитрий Кулаков также рассказал об этом явлении. «Дело рук человека или природы — неизвестно. Определенно можно сказать, что была какая-то травма, в результате которой засохла ветка, а спящая почка дала побег, повторяющий структуру целого дерева. По сути, это и есть дерево, растущее из ветки. Такой пробег называется реитерат, а процесс его образования — реитерация», — пояснил биолог.

