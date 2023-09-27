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    На берёзе в Выборгском саду выросла... берёза

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    8 комментариев
    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    Удивительное дерево есть в Выборгском саду, что на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Фотограф Антон Кубышкин заметил его и рассказывает о нём 27 сентября в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    «Растёт ещё одно дерево на уже существующем. Я не биолог, но обычные признаки ствола я для себя отметил: растет вертикально, из него растут ветви, обладает берёзовой корой. Так это ещё один ствол или нет?» — задаётся вопросом фотограф.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    В пресс-службе Ботанического сада Петра Великого пояснили, что это явление называется реитерация — самовоспроизведение архитектуры дерева из спящей почки в результате какой-то травмы побега. То есть ветка на дереве усохла, и проснувшаяся почка дала новый замещающий ствол.

    Научный сотрудник Института геоэкологии РАН кандидат биологических наук Дмитрий Кулаков также рассказал об этом явлении. «Дело рук человека или природы — неизвестно. Определенно можно сказать, что была какая-то травма, в результате которой засохла ветка, а спящая почка дала побег, повторяющий структуру целого дерева. По сути, это и есть дерево, растущее из ветки. Такой пробег называется реитерат, а процесс его образования — реитерация», — пояснил биолог.

    Реитераты, как отмечается в «Википедии», могут возникать из спящих почек или почек возобновления в ответ на травматические события, включая формирующую обрезку, а также при особенном освещении или при улучшении ресурсного обеспечения дерева.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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    Комментарии 8

    Гость27 Сен 2023 в 10:38
    Какая новая береза? Просто от ствола, идущего вправо, вырос ствол этого же дерева, идущий вверх.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 10:34
    это явление называется реитерация — самовоспроизведение архитектуры дерева из спящей почки в результате какой-то травмы побега.

    У людей с не затуманенным университетами умом и знаниями это Волчок развившийся до формы дерева. В садоводстве их рекомендуют вырезать.
    +0−0
    Cashmare27 Сен 2023 в 10:18
    "листья тополя падают с ясеня. ничего себе, ничего себе"
    +1−0
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