    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 4

    6 м/с, зап

    738мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd99.98eur105.95

    Плавучий «Гэтсби» оказался на мели у Яхтенного моста в Петербурге

    2697
    5 комментариев

    Погода и техническая неисправность могли привести на мель прогулочное судно в Приморском районе Петербурга.

    Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 12 октября, в бедственном положении накануне оказался «Гэтсби». Двухпалубное судно шло к стоянке и село на мель в районе Яхтенного моста.

    ПоделитьсяПоделиться

    На борту находились судоводитель и моторист. «Фонтанка» писала, что они не пострадали. Обоих благополучно доставили не берег.

    «Причина — неисправность двигателя и погодные условия», — уточнили в ведомстве.

    Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку. Изучать будут в том числе действия ответственных должностных лиц.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЯхтаСела на мель
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close