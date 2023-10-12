Плавучий «Гэтсби» оказался на мели у Яхтенного моста в Петербурге

Погода и техническая неисправность могли привести на мель прогулочное судно в Приморском районе Петербурга.
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 12 октября, в бедственном положении накануне оказался «Гэтсби». Двухпалубное судно шло к стоянке и село на мель в районе Яхтенного моста.
На борту находились судоводитель и моторист. «Фонтанка» писала, что они не пострадали. Обоих благополучно доставили не берег.
«Причина — неисправность двигателя и погодные условия», — уточнили в ведомстве.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку. Изучать будут в том числе действия ответственных должностных лиц.