Двухпалубная яхта села на мель на северо-западе Петербурга

Помощь потребовалась экипажу прогулочной яхты, которую перемещали на зимовку в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 октября.



Информация о терпящем бедствие моторном судне поступила в экстренные службы накануне днём. По предварительным данным, яхта потеряла ход и села на мель в Большой Невке в трёх метрах от берега. Два человека, находившиеся на борту, не пострадали.



К месту стоянки судно решено было буксировать с привлечением сторонней организации. Проходу других судов оно не мешало, разлива топлива не произошло.

