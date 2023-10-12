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    Двухпалубная яхта села на мель на северо-западе Петербурга

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    Помощь потребовалась экипажу прогулочной яхты, которую перемещали на зимовку в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 октября.

    Информация о терпящем бедствие моторном судне поступила в экстренные службы накануне днём. По предварительным данным, яхта потеряла ход и села на мель в Большой Невке в трёх метрах от берега. Два человека, находившиеся на борту, не пострадали.

    К месту стоянки судно решено было буксировать с привлечением сторонней организации. Проходу других судов оно не мешало, разлива топлива не произошло.

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