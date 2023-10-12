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    Подозреваемого в нападении с ножом на петербурженку задержали в Петербурге. Он не успел насладиться свободой

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    За два дня в Петербурге нашли подозреваемого в неудачном, благодаря курсанту МЧС, разбойном нападении на бульваре Новаторов.

    36-летнего уроженца Краснодарского края задержали накануне около девяти утра у хостела в Двинском переулке, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 октября.

    Нападение на 45-летнюю петербурженку произошло рано утром 9 октября у дома 69 на бульваре Новаторов. Под угрозой ножа мужчина отнял у нее сумку с личными вещами. Но на помощь женщине пришел проходивший мимо курсант МЧС. Это попало на видео. Сумка осталась у хозяйки.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    Задержанный ранее был судим за кражу и угон машины. И вышел лишь недавно из колонии.

    Ночь подозреваемый провел в камере.

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