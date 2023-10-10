Мужчина с ножом напал на петербурженку, прятавшуюся в машине. Камера сняла, как на помощь пришёл курсант МЧС

Будущий спасатель по дороге на учёбу помог сотруднице психиатрической клиники, на которую в Кировском районе Петербурга напал человек с ножом. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 10 октября.
«Фонтанка.ру»
Человеком, который накануне не оставил без помощи женщину в слезах на бульваре Новаторов, оказался 21-летний курсант Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Дмитрий Чубаров.
Четверокурсник инженерно-технического вуза направлялся на учёбу, когда услышал крик неподалёку от станции метро «Проспект Ветеранов». Прибежав на шум, он увидел, как человек с ножом пытается попасть в машину к испуганной женщине. Её слёзы и просьбы о помощи внимания людей на улице не привлекали.
«В момент, когда Дмитрий уже направлялся к автомобилю, нападавший всё-таки смог открыть дверь машины и вытолкать жертву из неё. После чего он выхватил у неё сумку и пытался скрыться. Дмитрий побежал за нападавшим, тот, увидев курсанта, выбросил сумку в сторону. Догнать его не удалось Собрав все вещи и документы, курсант вернулся обратно к бедной женщине. Успокоил её, вызвал полицию», — рассказали в вузе. Сам Дмитрий добавил, что действовал инстинктивно.
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