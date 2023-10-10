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    Мужчина с ножом напал на петербурженку, прятавшуюся в машине. Камера сняла, как на помощь пришёл курсант МЧС

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    Будущий спасатель по дороге на учёбу помог сотруднице психиатрической клиники, на которую в Кировском районе Петербурга напал человек с ножом. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 10 октября.

    «Фонтанка.ру»

    Человеком, который накануне не оставил без помощи женщину в слезах на бульваре Новаторов, оказался 21-летний курсант Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Дмитрий Чубаров.

    Четверокурсник инженерно-технического вуза направлялся на учёбу, когда услышал крик неподалёку от станции метро «Проспект Ветеранов». Прибежав на шум, он увидел, как человек с ножом пытается попасть в машину к испуганной женщине. Её слёзы и просьбы о помощи внимания людей на улице не привлекали.

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    «В момент, когда Дмитрий уже направлялся к автомобилю, нападавший всё-таки смог открыть дверь машины и вытолкать жертву из неё. После чего он выхватил у неё сумку и пытался скрыться. Дмитрий побежал за нападавшим, тот, увидев курсанта, выбросил сумку в сторону. Догнать его не удалось Собрав все вещи и документы, курсант вернулся обратно к бедной женщине. Успокоил её, вызвал полицию», — рассказали в вузе. Сам Дмитрий добавил, что действовал инстинктивно.

    Полицейские ищут беглеца как подозреваемого в разбое.

    Фото: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

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    Комментарии 31

    Гость10 Окт 2023 в 15:13
    Курсанту - неуд по ОФП..
    +1−0
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